Россиянам стало сложнее покупать пиво

Впервые за пять лет в России уменьшилось количество точек по продаже разливного пива. Сокращение объёмов продаж любимого пенного напитка россиян составило 15% год к году, хотя раньше этот сегмент стабильно рос на 10-20%.

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Об этом стало известно из подсчётов геосервиса 2ГИС, сопоставившего данные в 15 российских городах-миллионниках. Больше всего пивных ларьков, магазинов и баров потерял Екатеринбург: там их количество уменьшилось на 70%. Для сравнения, в Москве сокращение составило 24%, а в Санкт-Петербурге — 18%.

Большая часть этих точек продаж не считалась отдельными пивными магазинами, чьё число, кстати, почти не изменилось. Как правило, пиво на разлив предлагали купить в супермаркетах или алкомаркетах. Они и подверглись масштабным закрытиям и смене формата. Одной из основных причин сокращения точек разлива пива в крупных городах 2ГИС назвал отказ от разливного пива в сети алкомаркетов «Красное & Белое». Компания вывела эту продукцию из своего ассортимента в декабре 2019 года.

Решение «К&Б» отказаться от пива в кегах было связано с увеличением доли нелегальной продукции на этом рынке. По сравнению с дешёвым разливным пивом, производители которого обходили вопросы уплаты налогов, акцизов и фиксации в ЕГАИС, продаваемое в сети бутылочное пиво оказалось неконкурентоспособным: 42 рубля/литр против 22 рубля/литр.

На пивной рынок могли повлиять и ограничения, которые региональные власти начали вводить в последние месяцы. После принятия закона о запрете продажи алкоголя в маленьких (менее 20 кв. м) помещениях при жилых домах закрыться пришлось многим т.н. «наливайкам», которые маскировались под общепит и таким образом обходили запрет на продажу алкоголя ночью. Кроме того, в ряде областей власти запретили торговать разливным пивом магазинам в жилых домах.