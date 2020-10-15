Российская фитнес-индустрия запросила помощи

Две российские ассоциации фитнес-индустрии — Национальное фитнес-сообщество (НФС, объединяет 1,7 тыс. клубов) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса, сообщают "Ведомости".

В письмах НФС на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина (издание ознакомилось с документами) говорится о том, что остановка деятельности фитнес-предприятий в связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 г. привела к потерям отрасли на уровне 40 млрд руб. В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в 3-м квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии на имя Мишустина.

В этой связи НФС просит ряд мер поддержки для арендодателей и фитнес-клубов. В частности, отказаться на 4 года от пересмотра кадастровой стоимости недвижимости в строну ее увеличения; снизить ставку налога на имущество владельцам недвижимости до 0,3% в этом году и до 0,5% в 2021 г. ; возместить недополученные арендные платежи за счет налоговых ставок на имущество, на землю и проч. ; ввести мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 г.

Для фитнес-клубов НФС предлагает ввести мораторий на немедленный возврат денежных средств клиентам до 2021 г., после разрешить возврат равными долями в течение года, а также распространить меры поддержки на всех участников индустрии — ИП, самозанятых, организации независимо от ОКВЭД и реестра МСП. Также НФС просит продлить действие субсидий на дезинфекцию и профилактику помещений от коронавируса до января 2021 г. Ежемесячные затраты фитнес-клубов на дезинфекцию доходят до 300 тыс. рублей в месяц, указывает Силина.

В свою очередь, АОФИ просит правительство продлить на год отсрочки по кредитам. В апреле-мае компании были вынуждены привлекать кредиты на выплаты заработной платы сотрудникам, говорит Киселева: условием данной программы была предусмотрена отсрочка по погашению кредитов до 30 сентября. С 1 октября банки могут автоматически списывать денежные средства с счетов компаний. Речь идет о возврате сотен миллионов рублей с процентами — таких денег у клубов нет, отмечает Киселева.

В четвертом квартале падение доходов в фитнес-отрасли продолжиться, прогнозирует Силин. Без внедрения мер государственной поддержки к концу года 70% фитнес-клубов будут закрыты, общие потери в выручке участников рынка превысят 65 млрд рублей, считает она