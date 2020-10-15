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ВТБ вернул долю в группе «ПИК», она снова составляет 23,05% 

РИА Недвижимость 3 часа назад
ВТБ вернул долю в группе «ПИК»
Фото: ТАСС
ВТБ вернул долю в группе компаний "ПИК", теперь она вновь составляет 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
ВТБ во вторник обнародовал материалы, согласно которым банк сократил долю участия в группе компаний ПИК до 7,57% с 23,05%. В четверг ВТБ раскрыл информацию, что доля снова достигла 23,05%.

"ВТБ сохраняет свою долю в капитале ПАО ГК "ПИК". Передача акций на короткий срок происходила в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью", — пояснили РИА Новости в пресс-службе банка.

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Компании , Группа компаний ПИК , Банк ВТБ , РИА Новости
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