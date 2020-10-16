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США предложили свой способ урегулировать спор между Boeing и Airbus 

BFM.RU 2 часа назад
США нашли способ урегулировать спор Boeing и Airbus
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты предложили урегулировать давний спор о субсидиях для самолетов с Европейским союзом и отменить пошлины на вино, виски и другие товары, если Airbus выплатит миллиарды долларов помощи европейским странам, сообщили Reutersнесколько источников.
Предложение было сделано торговым представителем США Робертом Лайтхайзером за несколько дней до опубликования во вторник доклада Всемирной торговой организации (ВТО), разрешающего Брюсселю ввести встречные тарифы на американские товары в ответ на субсидии авиастроительной компании Boeing.
Однако предложение Лайтхайзера вряд ли получит поддержку со стороны ЕС, который, похоже, собирается попросить ВТО на встрече 26 октября одобрить повышенные тарифы ЕС на товары США общей суммой четыре миллиарда долларов.
Американское предложение было названо «оскорбительным» европейским источником, который считает, что оно может ужесточить таможенную войну между двумя сторонами. В свою очередь, американский источник сообщил, что Роберт Лайтхайзер «серьезно» отнесся к тому, чтобы заставить Airbus вернуть полученную помощь.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон «нанесет более сильный ответный удар», если ЕС продолжит введение тарифов, добавив: «Они не хотят этого делать».
По мнению аналитиков, каждый лагерь пытается с помощью этих предложений укрепить свои позиции перед возможными новыми переговорами.
Спор между Boeing и Airbus, крупнейший из когда-либо рассматриваемых ВТО, возник 16 лет назад и оказывает давление на торговые отношения между Европой и США, охватывая множество секторов — от предметов роскоши до сельского хозяйства.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , ВТО , Boeing , ЕС
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