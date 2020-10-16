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В России закроются магазины недорогой одежды Lefties 

RB.ru и ещё 6 30 минут назад
Владелец Zara закроет магазины в России
Фото: ТАСС
Крупнейший в мире продавец одежды Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, закроет магазины Lefties в России. Сеть предлагает недорогую одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. О закрытии магазинов пишут «Ведомости».
Сеть Lefties пришла в Россию в 2014 году. Первые торговые точки были открыты в Москве и Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara. Сейчас сеть насчитывает пять магазинов в Москве и один в Твери.
Слово Lefties в переводе означает «остатки». С 1999 года сеть предлагала покупателям остатки коллекций Zara прошлых сезонов. Позже начала производить недорогую одежду, обувь и аксессуары. Lefties насчитывает 170 магазинов, они расположены в Испании, Португалии, Мексике, России, Саудовской Аравии и Катаре.
Работа магазинов в Москве может измениться
По словам экспертов, в России развитие сети шло тяжело. Средний чек составлял 800 рублей, а затраты на открытие магазинов были высокие. При этом продажи на 1 кв. м были самые низкие из всех брендов Inditex. Причиной закрытия могли стать неудовлетворительные финансовые показатели в России.
Другие эксперты заявляют, что Lefties столкнулась с климатическими особенностями страны: шить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте оказалось довольно затратно. При этом в кризис и пандемию россияне больше тратят на товары первой необходимости, здоровье и образование и сокращают расходы на одежду, обувь и развлечения.
В этом году Inditex объявила о закрытии 1000-1200 магазинов (в основном в Азии и Европе) и открытии 450 новых точек с применением «новейших технологий интеграции продаж».
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Компании , Ведомости
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