«Алроса» сократила добычу алмазов

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"Алроса" за 9 месяцев 2020 года сократила добычу алмазов на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,9 миллиона карат, сообщает компания.

"За 9 месяцев объем добычи упали на 23%, до 22,9 миллиона карат", — говорится в сообщении.

Продажи алмазов группы "Алроса" (не включая продажи бриллиантов) в январе-сентябре составили 15,1 миллиона карат, сократившись на 40%. Запасы на конец сентября составили 30,6 миллиона карат.

В третьем квартале добыча алмазов составила 9,2 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.