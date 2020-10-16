Россияне отказываются от туров

Россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, слова которого приводит пресс-служба союза.

"Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна "короны", аннуляции растут", — сказал Шпилько.

В этой связи, по оценкам комитета по внутреннему туризму РСТ, падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.

"Что же касается въездного туризма, то год начался неплохо. А потом этот сегмент просто рухнул. А его вообще гораздо труднее перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода", — сказал эксперт.

По словам Шпилько, из-за отсутствия иностранных туристов в этом году петербургские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские — более 50 млрд, а российские в целом — свыше 100 млрд рублей.

Предоставленная государством отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам и программа туристического кешбэка сыграли важную роль в поддержке отрасли, отметил Шпилько, однако сейчас необходим "новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может не дожить до следующего высокого сезона".