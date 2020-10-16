Владелец Zara закроет магазины в России 

Группа компаний Inditex, в которую входят такие популярные бренды как Zara, Pull&Bear, Bershka и другие, приняла решение закрыть в России все магазины недорогой одежды Lefties, сообщают «Ведомости». Журналисты ссылаются на консультантов по недвижимости.

Информацию о том, что в РФ исчезнут магазины Lefties, подтвердил управляющий одного из них, расположенного в столичном торговом центре.

Он отметил, что в январе 2021 года истекает срок договора аренды помещения и его продление головной компанией не планируется. Источники издания в сфере коммерческой аренды пояснили, что речь идет о закрытии пяти магазинов в столице и одного в Твери. Комментариями представителей Lefties и Inditex в издании не располагают.

Компания Lefties существует в России с 2014 года. Изначально торговая сеть продавала вещи из прошлых коллекций Zara, затем начала пошив оригинального товара. Магазины представлены в шести странах мира: кроме России, в Мексике, Португалии, Испании, Катаре и Саудовской Аравии.

В РФ, по словам аналитиков, развитие бренда шло с трудом из-за климатических особенностей: теплые вещи в дешевом сегменте рынка производить затратно.

Эксперты полагают, что закрытие Lefties моет быть вызвано пандемией коронавируса. Россияне, по их словам, начали экономить: они тратят деньги преимущественно на товары первой необходимости, а одежду и обувь покупают в последнюю очередь.

Ранее, как сообщил «Рамблер», бизнес-инициатива певицы Анны Седоковой потерпела фиаско. Артистка была вынуждена закрыть свой бар-магазин La Story Shop Bar Lab в центре Москвы. Заведение, в котором можно было не только пообедать, отдохнуть, но и прикупить одежду бренда экс-солистки «Виа Гры», проработало всего три месяца.