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Стало известно, сколько будут зарабатывать россияне на фоне пандемии 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Бизнес оценил уровень зарплат на фоне пандемии
Фото: ТАСС
Около трети российских предпринимателей ожидают, что фонд оплаты труда по итогам 2020 года останется на прошлогоднем уровне либо снизится в пределах 20% из-за последствий коронавируса, говорится в мониторинге состояния бизнеса института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Результаты мониторинга есть в распоряжении РИА Новости.
Мониторинг проведен 14 октября 2020 года, в нем приняли участие руководители и владельцы более чем 3 тысяч компаний из 85 субъектов РФ.
Среди опрошенных 32% ожидают, что ФОТ в нынешнем году составит 80-100% от уровней прошлого года, а 6% — что он даже превысит его. Почти четверть — 24% — предпринимателей полагают, что он составит 50-80%, а 20% сообщили о прогнозе в 20-50% от уровней 2019 года.
Как подсчитало рейтинговое агентство НКР, работающее население России недосчиталось во втором квартале 841 миллиарда рублей доходов в результате применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели. При этом меры поддержки, принятые правительством, сопоставимы с масштабом денежных потерь населения.
"Главной трудностью участники опроса уполномоченного по-прежнему считают упавший и не восстановившийся потребительский спрос (67%). Далее с большим отрывом следуют такие ответы, как "невозможность платить налог на имущество или платежи по договору" (26%), "невозможность платить заработную плату и налоги с ФОТ" (26%), "неплатежи со стороны контрагентов" (25%)", — отметили авторы мониторинга.
Более половины (52%) ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию/услуги их компании снизится более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Треть респондентов считают, что спрос сократится на 20-50%.
Самой необходимой мерой поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки (70%), почти столько же (68%) отметили, что "лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин". Следующие по популярности меры — льготные кредиты (35% ответов) и стимулирование спроса (28%).
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Компании , Борис Титов , РИА Новости
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