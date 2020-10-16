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«Яндекс» объяснил провал переговоров с «Тинькофф» 

РИА Новости и ещё 36 2 часа назад
«Яндекс» объяснил провал переговоров с «Тинькофф»
Фото: РИА Новости
"Яндексу" не удалось договориться об окончательных условиях сделки по покупке 100% акционерного капитала "Тинькофф", в связи с чем переговоры завершились по обоюдному решению.

"Мы благодарим команду "Тинькофф" за продуктивную совместную работу в процессе переговоров", — говорится в официальном заявлении на сайте интернет-холдинга.

Сообщения о принципиальной договоренности по покупке "Яндексом" акций TCS Group появились во второй половине сентября. Согласно предварительному соглашению, общая сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркивали, что уверенности в достижении финального результата нет: TCS Group должна была пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстояло получить согласие акционеров.
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.
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Комментарии 1
Компании , Тинькофф банк , Яндекс
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