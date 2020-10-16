ЦБ проведет проверку «Яндекса» и «Тинькофф банка»

"Это наша стандартная практика. Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Но о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщим уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки", — ответил он на запрос, будет ли департамент проводить проверку на предмет инсайдерской информации и манипулирования рынком в связи с объявлением о прекращении переговоров по сделке.

Ранее в пятницу акции "Яндекса" в моменте упали более чем на 4%, TCS Group Holding — более чем на 7% на новости о прекращении переговоров по покупке группы интернет-холдингом.

При этом 22 сентября, когда стороны объявили о принципиальной договоренности по сделке на сумму 5,48 миллиарда долларов, бумаги TCS Group Holding взлетели в цене на 7,3%, "Яндекса" — более чем на 3%.