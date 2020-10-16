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Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» с «Тинькофф» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» с «Тинькофф»
Фото: РИА Новости
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил сожаление из-за срыва сделки TCS Group и «Яндекса» по продаже компании банка «Тинькофф».

«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — сказал Греф изданию Forbes.

Ранее Греф прокомментировал сообщения о предстоящей сделке между TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», и компанией «Яндекс». «Мы не боимся конкуренции», — сказал он.
Напомним, в июне 2020 года «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в «Яндекс. Маркете», а крупнейший банк — долю «Яндекса» в «Яндекс. Деньгах».
В сентябре сообщалось, что «Яндекс» достиг с «Тинькофф» принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 млрд долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было. 16 октября стало известно, что сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» — TCS Group — не состоится, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению.
В пятницу Тиньков направил сотрудникам письмо, в котором объяснил причины срыва сделки с «Яндексом» и пообещал в будущем купить эту IT-компанию. «Мы, а не они купим этот говно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — говорится в письме.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах срыва продажи «Тинькоффа» «Яндексу».
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Тинькофф банк , Сбербанк России , Яндекс , Деловая газета "Взгляд"
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