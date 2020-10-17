Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х

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Coca-Cola перестанет производить легендарный диетический напиток из 70-х 

Lenta.ru 1 час назад
Американская компания Coca-Cola Co перестанет производить диетический напиток Tab, ставший легендарным в 1970-х. Об этом стало известно The Wall Street Journal.
В 2019-м продажи Tab в мире составили 22 миллиарда долларов, или всего 0,1 процента от общего объема продаж диетической колы. При этом 35 процентов выполнила Diet Coke, а Coke Zero Sugar — 22 процента.
По словам директора Coca-Cola по инновациям и маркетингу Кэт Кетцер, компания хочет организовать «пространство для новых брендов». Она отметила, что небольшие бренды, чей потенциал и продажи не оправдывают затраты, будут отсеиваться.
Tab впервые появился в 1963-м и стал частью компании Coca-Cola. В 1970-х диетический напиток бренда достиг пика популярности, но после начала производства Diet Coke число продаж начало снижаться. При этом компания не могла остановить производство данного напитка из-за устойчивой базы клиентов, которые хотели и дальше пить Tab. Поклонники напитка писали петиции и звонили в Coca-Cola Co каждый раз, когда не могли найти его в магазинах.
24 сентября стало известно, что производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе. Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee. В целом по миру американская компания планирует наращивать продажи кофе на 4 процента в год.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Coca-Cola , Wall Street Journal
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