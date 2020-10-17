Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х

В 2019-м продажи Tab в мире составили 22 миллиарда долларов, или всего 0,1 процента от общего объема продаж диетической колы. При этом 35 процентов выполнила Diet Coke, а Coke Zero Sugar — 22 процента.

По словам директора Coca-Cola по инновациям и маркетингу Кэт Кетцер, компания хочет организовать «пространство для новых брендов». Она отметила, что небольшие бренды, чей потенциал и продажи не оправдывают затраты, будут отсеиваться.

Tab впервые появился в 1963-м и стал частью компании Coca-Cola. В 1970-х диетический напиток бренда достиг пика популярности, но после начала производства Diet Coke число продаж начало снижаться. При этом компания не могла остановить производство данного напитка из-за устойчивой базы клиентов, которые хотели и дальше пить Tab. Поклонники напитка писали петиции и звонили в Coca-Cola Co каждый раз, когда не могли найти его в магазинах.