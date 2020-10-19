За упокой: мировые компании терпят крах

Попытка вдохнуть вторую жизнь в обанкротившегося пионера фотоиндустрии Eastman Kodak закончилась провалом. Когда компания решила включиться в борьбу с пандемией коронавируса и получить многомиллионный кредит, ее акции взлетели в 12 раз. Однако история космического роста закончилась столь же быстро и резко, как и началась, поскольку компанию заподозрили в нарушении законов об инсайдерской торговле.

Фото: Fabian Bimmer / AP Fabian Bimmer / AP

И хотя признаков нарушения законодательства со стороны Kodak так и не нашли , восстановиться до прежних рекордных значений акции компании все равно не смогли. Впрочем, легенде аналоговой фотографии не везет уже давно. В 2012 году Kodak, стоявший у самых истоков цифровой революции в фотографии, пал ее жертвой. Отказ руководства воспринимать инновации всерьез — главная причина краха не только Kodak, но и ряда других выдающихся компаний. Серия громких фиаско — в материале «Ленты.ру»

Хозяин в доме

Kodak была основана изобретателем Джорджем Истменом и предпринимателем Генри Стронгом в 1885 году. Компания производила фотопленку и дешевые фотоаппараты. Долгое время массовая фотография в принципе ассоциировалась с брендом Kodak. В 1891 году Томас Эдисон использовал обрезанную пленку Eastman Kodak для своего прототипа первой кинокамеры. В будущем такой размер кадра (35 миллиметров), полученный Эдисоном, станет основным стандартом для съемки фильмов. Так, до прихода цифровых технологий большинство голливудских фильмов снимались и демонстрировались именно на пленке Kodak, а сама компания получила девять премий «Оскар» за выдающиеся технические достижения.

Помимо фотографии и киноиндустрии, разработки Kodak использовали в медицине, в частности, в аппаратах, применявшихся в рентгенологии. Также пленка использовалась для передачи и хранения документов во Второй мировой войне и до сих пор применяется во многих компаниях по всему миру как надежный способ хранения информации. Kodak сыграла свою роль даже в изучении космоса. Так, NASA использовала пленочные технологии для получения изображений из космоса, в том числе во время высадки США на Луну. По словам профессора фотографии Роберта Берли из университета Ryerson в Торонто, Kodak стала одной из немногих марок, заслуживших искреннюю эмоциональную привязанность американцев.

Падение титана

Однако в XXI веке легендарная компания потерпела немыслимое поражение, проиграв гонку в новом мире цифровых технологий. Главным образом из-за руководства, которое уверовало в нерушимость своих позиций на рынке. Особая ирония ситуации состоит в том, что именно инженер Eastman Kodak разработал первую в мире цифровую камеру еще в 1976 году.

«Они сказали мне тогда: о, это мило, только не надо это никому показывать», — рассказывал Стивен Сассун о судьбе своего изобретения.

Тот факт, что новая камера не нуждалась в пленке, продажи которой генерировали основную прибыль компании, ужасно раздражал топ-менеджмент Kodak.

В 1980-х компания заказала большое исследование с целью выяснить, насколько сильно угрожает цифровая фотография ее бизнесу. И хотя аналитики пришли к выводу, что революция неизбежна, руководство Kodak отказалось что-либо с этим делать и разрабатывать антикризисный план. Компания приняла решение остаться в сужающейся нише и тратила деньги на исследования способов использования цифровых технологий для усовершенствования пленочных фотоаппаратов. В 2001 году продажи пленки во всем мире достигли своего пика, после чего рынок начал медленно сокращаться. Затем скорость стала нарастать, и в итоге он обваливался на 20-30 процентов в год.

За период с 2000 по 2010 год мировая потребность в фотопленке упала более чем в 10 раз. Когда Kodak наконец-то решила заняться цифровой фотографией, было уже слишком поздно — компания сильно отставала от своих конкурентов и так и не смогла наверстать упущенное. В результате акции Kodak скатились с максимума в 94 доллара за акцию, достигнутого в 1997 году, к 37 центам в январе 2012 года. Компания увязла в долгах и вскоре подала на банкротство.

«Это событие огорчило абсолютно всех. Когда-то черно-желтый логотип можно было найти в каждом доме, и все это прекратилось за какие-то пять лет», — подытожил Роберт Берли.

Скоропостижное фото

Схожая печальная судьба постигла еще одного фотогиганта — компанию Polaroid. В 1947 году на ежегодной встрече членов американского Оптического общества в Нью-Йорке 37-летний инженер Эдвин Лэнд продемонстрировал фотокамеру с чудо-пленкой — она проявлялась сама через минуту после щелчка затвора. Впервые фотокамера моментальной печати появилась на прилавках 26 ноября 1948 года в бостонском супермаркете Jordan Marsh и за последующие полвека завоевала весь мир. Пик сумасшедшей популярности продукции Polaroid пришелся на 1970-1980 годы. При этом почти три десятилетия компания практически не испытывала давления со стороны конкурентов благодаря солидному патентному бастиону.

«Единственное, что сохраняет нам жизнь, — это наша исключительность. А единственное, что защищает нашу исключительность,— это патенты», — говорил Эдвин Лэнд, основатель и бессменный на протяжении полувека глава Polaroid.

Однако впоследствии именно принципы руководства Лэнда сыграют с компанией злую шутку. Глава Polaroid управлял компанией жесткой рукой в соответствии со своими еще довоенными представлениями о бизнесе. В частности, он даже не допускал мысли о каких-либо серьезных реорганизациях, корпоративных слияниях, приобретении новых компаний. Практику кредитования он вовсе считал порочной и говорил, что инвестировать следует лишь заработанные, а не заемные деньги.

Все это делало Polaroid закостенелой и неповоротливой, не привыкшей к борьбе за новые рынки, предпочитавшей с помощью глубоко эшелонированной патентной обороны спокойно доить свой традиционный бизнес. Поэтому, когда цифровая аппаратура начала теснить моментальное фото и продукцию Polaroid, стало ясно, что устарели не только технологии, но и стиль руководства компанией. Чтобы встроиться в современный мир бизнеса, нужно было принимать радикальные решения, к которым Polaroid не была готова. И хотя преемникам Эдвина Лэнда все равно пришлось перестраивать компанию в соответствии с требованиями новой эпохи, было уже слишком поздно. В 2001 году Polaroid начала процедуру технического банкротства, а основная часть активов компании оказалась продана.

На минималках

Другой классический пример того, как рынок «съедает» компанию-лидера, почившую на лаврах и вовремя не заметившую смену тренда, — это история компании Digital Equipment Corporation (DEC). Она была основана Кеном Олсеном и Харланом Андерсеном в середине 20 века. Компания производила микропроцессоры и считалась одной из звезд рынка, которой было по силам тягаться с самой IBM . В 1980-е годы журналисты сравнивали DEC со скоростным поездом, который несется по железнодорожной магистрали, уничтожая конкурентов, а эксперты восхваляли ее менеджмент. Однако уже через несколько лет ситуация кардинально изменилась.

Проблемы начались, когда стал формироваться рынок микрокомпьютеров. Сама DEC специализировалась на так называемых миникомпьютерах, которые могли быть размером с гардеробный шкаф или даже целую комнату. В то время как в домах у американцев стали появляться первые персональные компьютеры, руководство DEC предпочитало не обращать на это внимание и отказывалось верить в успех новых устройств.

«Нет ни одной причины для обычного человека иметь компьютер дома», — заявил тогда Кен Олсон.

Эта хрестоматийная фраза впоследствии вошла во все учебники по стратегии.

В компании посчитали идею микрокомпьютеров бесперспективной из-за низкой маржинальности рынка — издержки здесь были значительными, а потребители не были готовы выкладывать большие суммы денег. К тому же DEC полагала, что уступающие миникомпьютерам в мощности ПК неспособны заинтересовать клиентов из корпоративного сектора. Однако ПК становились все мощнее и в течение нескольких лет уничтожили миникомпьютеры как класс. К концу XX века от былых прибылей DEC не осталось и следа. Компания спохватилась слишком поздно, в результате чего попытки наладить производство персональных компьютеров оказались безуспешны, и в 1998 году остатки DEC купила Compaq.

От звонка до звонка

Подобные истории происходили и в более давние времена. Так, одну из самых крупных ошибок менеджмента за всю историю американского бизнеса совершил президент Western Union Уильям Ортон почти 150 лет назад. В конце XIX века телеграфная компания Western Union была одной из самых могущественных в США. Она была основана в 1851 году и лишь за 11 лет своего существования увеличила свой капитал в 110 раз. Словом, дела у компании шли хорошо, пока в 1876 году ученый шотландского происхождения Александр Белл не изобрел «многофункциональный телеграф», который впоследствии стал называться телефоном.

Впрочем, ни сам Белл, ни его компаньоны изначально не подозревали о том, какое великое будущее ждет это изобретение. В попытках монетизировать проект и отбить затраты на его разработку партнер Белла Гардинер Хаббард предложил Western Union приобрести пакет патентов на телефон всего за 100 тысяч долларов — смехотворную сумму, даже не покрывавшую все расходы на исследования.

Однако Уильям Ортон счел новое устройство несерьезной игрушкой и отказался от сделки. Руководство Western Union не видело смысла в том, чтобы осваивать новые услуги. Уйдя ни с чем, разозленный Хаббард отказался от попыток продать патент, и компаньоны решили развивать бизнес самостоятельно. Так, 1 августа 1877 года появилась Bell Telephone Company, обслуживавшая 778 телефонных линий.