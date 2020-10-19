За упокой: мировые компании терпят крах

Попытка вдохнуть вторую жизнь в обанкротившегося пионера фотоиндустрии Eastman Kodak
закончилась провалом. Когда компания решила включиться в борьбу с пандемией коронавируса и получить многомиллионный кредит, ее акции взлетели
в 12 раз. Однако история космического роста закончилась столь же быстро и резко, как и началась, поскольку компанию заподозрили
в нарушении законов об инсайдерской торговле.
Фото: Fabian Bimmer / APFabian Bimmer / AP
И хотя признаков нарушения законодательства со стороны Kodak
так и не нашли
, восстановиться до прежних рекордных значений акции компании все равно не смогли. Впрочем, легенде аналоговой фотографии не везет уже давно. В 2012 году Kodak, стоявший у самых истоков цифровой революции в фотографии, пал ее жертвой. Отказ руководства воспринимать инновации всерьез — главная причина краха не только Kodak, но и ряда других выдающихся компаний. Серия громких фиаско — в материале «Ленты.ру»
.
Kodak была основана изобретателем Джорджем Истменом
и предпринимателем Генри Стронгом в 1885 году. Компания производила фотопленку и дешевые фотоаппараты. Долгое время массовая фотография в принципе ассоциировалась с брендом Kodak. В 1891 году Томас Эдисониспользовал
обрезанную пленку Eastman Kodak для своего прототипа первой кинокамеры. В будущем такой размер кадра (35 миллиметров), полученный Эдисоном, станет основным стандартом для съемки фильмов. Так, до прихода цифровых технологий большинство голливудских фильмов снимались и демонстрировались именно на пленке Kodak, а сама компания получила девять премий «Оскар» за выдающиеся технические достижения.
Помимо фотографии и киноиндустрии, разработки Kodak использовали в медицине, в частности, в аппаратах, применявшихся в рентгенологии. Также пленка использовалась для передачи и хранения документов во Второй мировой войне и до сих пор применяется во многих компаниях по всему миру как надежный способ хранения информации. Kodak сыграла свою роль даже в изучении космоса. Так, NASA
использовала пленочные технологии для получения изображений из космоса, в том числе во время высадки США на Луну. По словам
профессора фотографии Роберта Берли из университета Ryerson в Торонто, Kodak стала одной из немногих марок, заслуживших искреннюю эмоциональную привязанность американцев.
Однако в XXI веке легендарная компания потерпела немыслимое поражение, проиграв гонку в новом мире цифровых технологий. Главным образом из-за руководства, которое уверовало в нерушимость своих позиций на рынке. Особая ирония ситуации состоит в том, что именно инженер Eastman Kodak разработал
первую в мире цифровую камеру еще в 1976 году.
«Они сказали мне тогда: о, это мило, только не надо это никому показывать», — рассказывал Стивен Сассун о судьбе своего изобретения.
Тот факт, что новая камера не нуждалась в пленке, продажи которой генерировали основную прибыль компании, ужасно раздражал топ-менеджмент Kodak.
В 1980-х компания заказала большое исследование с целью выяснить, насколько сильно угрожает цифровая фотография ее бизнесу. И хотя аналитики пришли к выводу, что революция неизбежна, руководство Kodak отказалось что-либо с этим делать и разрабатывать антикризисный план. Компания приняла решение остаться в сужающейся нише и тратила деньги на исследования способов использования цифровых технологий для усовершенствования пленочных фотоаппаратов. В 2001 году продажи пленки во всем мире достигли своего пика, после чего рынок начал медленно сокращаться. Затем скорость стала нарастать, и в итоге он обваливался на 20-30 процентов в год.
За период с 2000 по 2010 год мировая потребность в фотопленке упала более чем в 10 раз. Когда Kodak наконец-то решила заняться цифровой фотографией, было уже слишком поздно — компания сильно отставала от своих конкурентов и так и не смогла наверстать упущенное. В результате акции Kodak скатились
с максимума в 94 доллара за акцию, достигнутого в 1997 году, к 37 центам в январе 2012 года. Компания увязла в долгах и вскоре подала на банкротство.
«Это событие огорчило абсолютно всех. Когда-то черно-желтый логотип можно было найти в каждом доме, и все это прекратилось за какие-то пять лет», — подытожил Роберт Берли.
Схожая печальная судьба постигла еще одного фотогиганта — компанию Polaroid. В 1947 году на ежегодной встрече членов американского Оптического общества в Нью-Йорке 37-летний инженер Эдвин Лэнд продемонстрировал
фотокамеру с чудо-пленкой — она проявлялась сама через минуту после щелчка затвора. Впервые фотокамера моментальной печати появилась на прилавках 26 ноября 1948 года в бостонском супермаркете Jordan Marsh и за последующие полвека завоевала весь мир. Пик сумасшедшей популярности продукции Polaroid пришелся на 1970-1980 годы. При этом почти три десятилетия компания практически не испытывала давления со стороны конкурентов благодаря солидному патентному бастиону.
«Единственное, что сохраняет нам жизнь, — это наша исключительность. А единственное, что защищает нашу исключительность,— это патенты», — говорил Эдвин Лэнд, основатель и бессменный на протяжении полувека глава Polaroid.
Однако впоследствии именно принципы руководства Лэнда сыграют с компанией злую шутку. Глава Polaroid управлял компанией жесткой рукой в соответствии со своими еще довоенными представлениями о бизнесе. В частности, он даже не допускал мысли о каких-либо серьезных реорганизациях, корпоративных слияниях, приобретении новых компаний. Практику кредитования он вовсе считал порочной и говорил, что инвестировать следует лишь заработанные, а не заемные деньги.
Все это делало Polaroid закостенелой и неповоротливой, не привыкшей к борьбе за новые рынки, предпочитавшей с помощью глубоко эшелонированной патентной обороны спокойно доить свой традиционный бизнес. Поэтому, когда цифровая аппаратура начала теснить моментальное фото и продукцию Polaroid, стало ясно, что устарели не только технологии, но и стиль руководства компанией. Чтобы встроиться в современный мир бизнеса, нужно было принимать радикальные решения, к которым Polaroid не была готова. И хотя преемникам Эдвина Лэнда все равно пришлось перестраивать компанию в соответствии с требованиями новой эпохи, было уже слишком поздно. В 2001 году Polaroid начала процедуру технического банкротства, а основная часть активов компании оказалась продана.
Другой классический пример того, как рынок «съедает» компанию-лидера, почившую на лаврах и вовремя не заметившую смену тренда, — это история компании Digital Equipment Corporation (DEC). Она была основана Кеном Олсеном и Харланом Андерсеном в середине 20 века. Компания производила микропроцессоры и считалась
одной из звезд рынка, которой было по силам тягаться с самой IBM
. В 1980-е годы журналисты сравнивали DEC со скоростным поездом, который несется по железнодорожной магистрали, уничтожая конкурентов, а эксперты восхваляли ее менеджмент. Однако уже через несколько лет ситуация кардинально изменилась.
Проблемы начались, когда стал формироваться рынок микрокомпьютеров. Сама DEC специализировалась на так называемых миникомпьютерах, которые могли быть размером с гардеробный шкаф или даже целую комнату. В то время как в домах у американцев стали появляться первые персональные компьютеры, руководство DEC предпочитало не обращать на это внимание и отказывалось верить в успех новых устройств.
«Нет ни одной причины для обычного человека иметь компьютер дома», — заявил тогда Кен Олсон.
Эта хрестоматийная фраза впоследствии вошла во все учебники по стратегии.
В компании посчитали идею микрокомпьютеров бесперспективной из-за низкой маржинальности рынка — издержки здесь были значительными, а потребители не были готовы выкладывать большие суммы денег. К тому же DEC полагала, что уступающие миникомпьютерам в мощности ПК неспособны заинтересовать клиентов из корпоративного сектора. Однако ПК становились все мощнее и в течение нескольких лет уничтожили миникомпьютеры как класс. К концу XX века от былых прибылей DEC не осталось и следа. Компания спохватилась слишком поздно, в результате чего попытки наладить производство персональных компьютеров оказались безуспешны, и в 1998 году остатки DEC купила
Compaq.
Подобные истории происходили и в более давние времена. Так, одну из самых крупных ошибок менеджмента за всю историю американского бизнеса совершил
президент Western Union Уильям Ортон почти 150 лет назад. В конце XIX века телеграфная компания Western Union была одной из самых могущественных в США. Она была основана в 1851 году и лишь за 11 лет своего существования увеличила свой капитал в 110 раз. Словом, дела у компании шли хорошо, пока в 1876 году ученый шотландского происхождения Александр Белл
не изобрел «многофункциональный телеграф», который впоследствии стал называться телефоном.
Впрочем, ни сам Белл, ни его компаньоны изначально не подозревали о том, какое великое будущее ждет это изобретение. В попытках монетизировать проект и отбить затраты на его разработку партнер Белла Гардинер Хаббард предложил Western Union приобрести пакет патентов на телефон всего за 100 тысяч долларов — смехотворную сумму, даже не покрывавшую все расходы на исследования.
Однако Уильям Ортон счел
новое устройство несерьезной игрушкой и отказался от сделки. Руководство Western Union не видело смысла в том, чтобы осваивать новые услуги. Уйдя ни с чем, разозленный Хаббард отказался от попыток продать патент, и компаньоны решили развивать бизнес самостоятельно. Так, 1 августа 1877 года появилась Bell Telephone Company, обслуживавшая 778 телефонных линий.
Western Union, достаточно быстро осознав свою ошибку, через несколько лет все-таки займется предоставлением телефонных услуг. Однако компания будет вынуждена покинуть
бизнес, проиграв Беллу патентную войну. Последствия для Western Union не окажутся смертельными. Телеграфные услуги еще долго будут востребованными, однако могущество Western Union постепенно сойдет на нет. В результате в 1980-х годах Western Union окончательно покинет коммуникационный бизнес и займется денежными переводами. А The Bell Company впоследствии переименуется в AT&T
и из телефонного монополиста превратится в крупнейшего провайдера сотовой связи в США. Так, на сегодняшний день капитализация AT&T превышает
200 миллиардов долларов.