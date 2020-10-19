«Делимобиль» вводит рейтинг водителя 

Сервис прокатных автомобилей «Делимобиль» запускает новую функцию. В приложении появится рейтинг водителя, который позволит оценить манеру вождения, увидеть детализацию тарифов и даже повлиять на нее. Чтобы поднять оценку, надо будет, например, ездить почаще, пишет РБК.
«Это шаг на пути к построению ответственного шеринг-коммьюнити, в котором каждый вносит свой вклад в то, каким будет его следующая поездка. Ведь закон шеринг-экономики очень прост: если ты оставляешь машину в плохом состоянии — задумайся, не получится ли так, что она снова попадет к тебе и твой опыт будет сильно испорчен», — рассказал бренд-директор «Делимобиля» София Полякова.
Рейтинг водителя будет оцениваться по пятибалльной шкале, где 5 — наивысшая оценка. Чем выше балл, тем больше привилегий будет у пользователя. Например, он получит доступ к автомобилям бизнес-класса или опции расширенного страхования поездок. Средняя цена за минуту у него также будет ниже.