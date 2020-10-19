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Срывом сделки «Яндекса» и «Тинькофф» заинтересовались в ЦБ 

BFM.RU 1 час назад
Регулятор проверит резкие скачки котировок во время объявлений о сделке и ее разрыве и возможность их связи с инсайдерской торговлей. Кто и сколько мог заработать на этой информации?
Центробанк проверит «Яндекс» и Тинькофф банк на предмет инсайдерской торговли, пишет ТАСС. Почти месяц назад, 22 сентября, стало известно о «принципиальном соглашении». Материнская компания банка «Тинькофф» TCS Group должна была перейти «Яндексу» почти за 5,5 млрд долларов с оговоркой, что окончательные условия продажи еще не согласованы. Сообщение появилось на Лондонской бирже после окончания торгов.
На следующий день, 23 сентября, бумаги «Яндекса» выросли на 8%, а TCS — на 6%. Дальше по «Яндексу» был еще небольшой рост, а «Тинькофф» в основном все это время падал. Когда 16 октября компании объявили о прекращении переговоров, их бумаги подешевели. В итоге акции «Яндекса» стоят, как до начала всей этой истории, а «Тинькофф» даже продается с дисконтом.
Если представить, что кто-то из сотрудников знал о запланированной сделке и в начале сентября купил акции, например, банка «Тинькофф», если бы он продал их вечером 23 сентября, то процентов 20 он мог бы на этом заработать. Но это лишь гипотетические рассуждения. Разобраться, кто и сколько мог на этом заработать, сможет только регулятор, говорит независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Сделка "Тинькофф" с "Яндексом" сорвалась
Дмитрий Степанов независимый аналитик:

«Нужно лезть в глубину процессов, смотреть, какие участники совершали сделки, какими объемами, в какое время. Это может сделать только биржа вместе с регулятором, обычный человек извне не может оценить. Конечно, котировки стали двигаться сильнее, но такая же ситуация происходит каждый раз, когда появляется какая-то новость. Это может быть ФРС, это может быть заседание Банка России, это может быть просто корпоративная отчетность. То движение, которое мы наблюдали, стоит примерно на том же уровне, поэтому только по одному движению нельзя сказать, что там что-то было».

В этой сделке прекрасно все: и многочисленные намеки в телеграм-каналах на скорую сенсацию от «Яндекса» еще накануне официального заявления, и появление информации как раз накануне ребрендинга «Сбера». И сильную реакцию бумаг вызвало как известие о слиянии, так и отказ от сделки. Так у Центробанка может появиться повод на расследование не только на предмет инсайдерской торговли, но и возможного манипулирования, ведь многим акционерам так до конца и не ясно, что же все это было, комментирует гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Павел Самиев гендиректор аналитического агентства:

«БизнесДром» «Казалось, что это сделка года, и казалось, что стороны уже пришли к такой стадии переговоров, когда обратно развернуть это невозможно, особенно если нет каких-то очень резких оснований. Больше всего вопросов вызвал именно сам факт отсутствия каких-то явных причин, которые изменили ситуацию, потому что то, на что ссылаются при отказе от сделки стороны, в принципе, было и так ясно изначально, новых вводных не появлялось. Тем не менее сделка развалилась. Либо мы не видим всю ситуацию, может быть, были какие-то причины. Либо изначально не планировалось, что сделка точно будет совершена».

Получит ли кто-то реальные сроки за инсайдерскую торговлю — пока вопрос скорее философский. Чего инвесторы точно лишились, так это сделки года. С другой стороны, какой год — такие и сделки.
Герман Греф с сожалением отнесся к срыву сделки «Яндекса» и «Тинькофф». «Жаль, мы бы получили сильного конкурента», — так глава Сбербанка прокомментировал Forbes разрыв соглашения компаний.
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Комментарии
Компании , Видео , Дмитрий Степанов , Герман Греф , Павел Самиев , ФРС , Тинькофф банк , Сбербанк России , Яндекс , Центральный банк России , Forbes , ИТАР-ТАСС
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