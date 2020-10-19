Продажи «Алросы» снизились на треть

Объём продаж российской алмазодобывающей компании «Алроса» составил в январе-сентябре 2020 года $1,58 млрд, что на 35% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

«За девять месяцев общие продажи составили $1,58 млрд (снижение на 35%)», — говорится в сообщении.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в третьем квартале составила $589 млн (снижение на 4%), в том числе выручка от продаж алмазов составила $553 млн, бриллиантов — $36 млн Добыча алмазов в третьем квартале снизилась на 23,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 9,2 млн карат. За январь-сентябрь 2020 года объём добычи сократился на 22,6% — до 22,9 млн карат.

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов.