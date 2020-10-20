Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
20.10
$
77.9241
–0.0403
€
91.3115
+0.0074
ММВБ
20.10 12:00
$
77.7900
+0.0300
€
91.7275
+0.2075
Forex
20.10 12:00
$
77.8170
–0.0390
€
91.7755
+0.0410
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.81
$
77.95
€
91.65
€
91.81
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
€
91.35
Индексы и котировки
Brent
42.96
+0.73
Золото
1905.79
+0.22
РТС
1135.12
+0.00