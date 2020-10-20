Осеннюю листву запустили в продажу в США 

Розничная торговая сеть в американском штате Калифорния начала продавать обычные осенние листья с деревьев по 15 долларов за три ветки.

Американская сеть супермаркетов Bi-Rite запустила в продажу в Сан-Франциско кленовые листья: за три ветки с дерева в обычной упаковочной бумаге просят 14,95 долларов. Ничего особенного в них нет: это обычная листва, которую можно бесплатно собрать в лесу или на улице, однако торговая сеть с гордостью отмечает, что ветки с листьями в магазины поставляет фермерское хозяйство McGinnis Ranch, имеющее экологический сертификат.

Это означает, что клёны, с которых собирают «органическую» листву, не обрабатывали пестицидами, а для их выращивания не использовали консерванты. «Наши цены отражают качество еды, ингредиентов и растений, которые мы продаём. Продукты поставляют фермы, которые используют в работе способы, защищающие как землю, так и тех, кто на ней работает», — с гордостью сообщают представители Bi-Rite.

«Мы хотим честно оплачивать труд тех, кто ведёт свой бизнес ответственно», — добавили в торговой сети. Назначение осенних листьев не уточняется — вероятно, их можно использовать в качестве декора. Насколько хорошо продаются кленовые листья, в Bi-Rite не сообщают, но обещают, что этим дело не ограничится — в ближайшее время в продажу поступят листья с дубов и фисташковых деревьев с ещё одной фермы.

Британский стартап Notpla тем временем создал альтернативу пластиковой упаковке из морских водорослей. Такая обёртка разлагается всего за несколько недель, а если вам и вовсе не хочется идти до мусорного бака, то её можно просто съесть. Революционная упаковка сделана из водорослей, выращенных на севере Франции: их сушат и измельчают в порошок, а затем Notpla добавляет в него некий секретный ингредиент.