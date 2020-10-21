Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.85
$
76.94
90.96
90.97
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.66
+1.11 Золото
1903.69
–0.11 РТС
1143.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1829
+0.0067
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

Московские кафе за две недели октября потеряли 20% прошлогодней выручки 

ТАСС и ещё 1 21 октября 2020
Раскрыты убытки московских кафе
Фото: РИА Новости
Обороты столичных заведений общепита в начале октября оказались ниже прошлогодних на 20%, говорится в результатах исследования IT-компании "Эвотор".
По данным аналитики, в период 1-15 октября по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году средний чек в московских кафе снизился на 9% — до 613 рублей. В Санкт-Петербурге кафе заработали на 3% меньше, а средний чек уменьшился на 2% — до 392 рублей. В целом по стране выручка российских кафе 1-15 октября уменьшилась на 9% к аналогичному периоду 2019 года. Средний чек кафе был на 3% ниже — 340 рублей.
Особенно пострадали столичные столовые из-за повторного введения дистанционного режима работы и учебы. Обороты российских столовых были на 17% ниже. А их средний чек вырос на 6% — до 276 рублей. Московские столовые недополучили 33% прошлогодней выручки, а средний чек был на 2% выше — 307 рублей. В Санкт-Петербурге обороты столовых были только на 3% ниже, а средний чек был на 9% выше — 316 рублей.
Выручка пекарен оказалась в начале октября на 8% меньше. Средний чек пекарен же вырос на 7% — до 153 рублей. Столичные пекарни недобрали 14% оборотов прошлого года, зато средний чек увеличился на 43% — до 511 рублей. В Санкт-Петербурге оборот пекарен был на 24% ниже, но средний чек вырос на 10% — до 141 рубля.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
ТАСС: последние новости
Сумма штрафа производителю аппаратов ИВЛ "Авента-М" на Урале составила 500 тыс. рублей Сумма штрафа производителю аппаратов ИВЛ "Авента-М" на Урале составила 500 тыс. рублей Песков сообщил, что Путин не встречался с Чубайсом Песков сообщил, что Путин не встречался с Чубайсом Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла на 9%, превысив $2 трлн Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла на 9%, превысив $2 трлн
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Сбербанк начал выплату рекордных дивидендов акционерам
Сбербанк начал выплату рекордных дивидендов акционерам
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение