Раскрыты убытки московских кафе

Обороты столичных заведений общепита в начале октября оказались ниже прошлогодних на 20%, говорится в результатах исследования IT-компании "Эвотор".

По данным аналитики, в период 1-15 октября по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году средний чек в московских кафе снизился на 9% — до 613 рублей. В Санкт-Петербурге кафе заработали на 3% меньше, а средний чек уменьшился на 2% — до 392 рублей. В целом по стране выручка российских кафе 1-15 октября уменьшилась на 9% к аналогичному периоду 2019 года. Средний чек кафе был на 3% ниже — 340 рублей.

Особенно пострадали столичные столовые из-за повторного введения дистанционного режима работы и учебы. Обороты российских столовых были на 17% ниже. А их средний чек вырос на 6% — до 276 рублей. Московские столовые недополучили 33% прошлогодней выручки, а средний чек был на 2% выше — 307 рублей. В Санкт-Петербурге обороты столовых были только на 3% ниже, а средний чек был на 9% выше — 316 рублей.

Выручка пекарен оказалась в начале октября на 8% меньше. Средний чек пекарен же вырос на 7% — до 153 рублей. Столичные пекарни недобрали 14% оборотов прошлого года, зато средний чек увеличился на 43% — до 511 рублей. В Санкт-Петербурге оборот пекарен был на 24% ниже, но средний чек вырос на 10% — до 141 рубля.