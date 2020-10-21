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Бизнес попросил у государства доступ к данным россиян

Секрет Фирмыиещё 1
21 октября 2020
Ассоциация больших данных (АБД) попросила у правительства доступ к государственным информационным системам (ГИС), где хранятся данные россиян. Резолюцию об этом АБД направила в кабмин.
Бизнес запросил доступ к данным россиян
Фото: ТАССТАСС
В ассоциацию входят «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Ростелеком» и другие компании.
Если инициативу АБД одобрят, то портал госуслуг может получить связь с экосистемами крупных компаний. Бизнес готов платить за доступ к данным, подчеркнула президент ассоциации Анна Серебряникова.
Сейчас у компаний есть проблемы с доступом к данным государства. В частности, в «Яндексе» пожаловались на невозможность получать актуальную информацию о недвижимости из Росреестра, а также данные о передвижении общественного транспорта.
В Минцифры раздумывают о создании «государственной фабрики данных», с помощью которой бизнес сможет получать доступ к ГИС. Информация, которой располагают власти, может быть очень полезна для бизнеса, считает партнёр департамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов.
«Например, на сайте магазина можно автоматически верифицироваться в системе госуслуг. Таким образом, магазин получает самые полные данные о своём клиенте», — отметил эксперт, добавив, что при таком сценарии серьёзно возрастает риск утечек.
Компании,Анна Серебряникова,Сергей Кудряшов,Тинькофф банк,Qiwi,Росреестр,Mail.ru Group,Газпромбанк,Яндекс,Сбербанк России,Вымпелком,Мегафон,МТС,
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