ФАС потребовала от Tele2 снизить тарифы на связь

«Антимонопольное ведомство 20 июля возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО «Т2 Мобайл» закона о защите конкуренции. ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС считают, что действия оператора привели к ущемлению интересов абонентов. Также оператору связи будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения.

В пресс-службе Tele2 не согласились с решением регулятора.

«Не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», — сообщили RNS в пресс-службе оператора.

Ранее стало известно, что цены на мобильную связь до конца 2020 года могут вырасти на 5–7%. В этом случае общее повышение цен по итогам года составит 15%. Россияне могут и не понять уровень подорожания, поскольку операторы, скорее всего, применят хитрость, запустив осенью новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, начиная с 2014 года цены на связь ежегодно увеличиваются почти на 15%, и нынешний год вряд ли станет исключением. Муртазин не исключает, что операторы станут отказываться от безлимитных тарифов и опций. При этом наполнение новых пакетов заставит абонентов подключать дополнительные пакеты услуг, писал NEWS.ru.