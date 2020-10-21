Девальвация-2020: бизнес может не выжить 

Аналитики, опрошенные изданием «Свободная пресса» сошлись во мнении, что только государственная поддержка поможет малому бизнесу пережить вторую волну коронавируса. По мнению экспертов, в настоящее время предприниматели находятся в незавидном положении, поскольку терпят огромные убытки.
Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что суммарные финансовые потери российского малого бизнеса за обе волны пандемии уже превысили триллион рублей. По его словам, бизнесмены в настоящее время работают себе в убыток.
Независимый финансовый консультант Алексей Родин отметил, что в незавидном положении предприниматели оказались потому, что поддержка от государства оказалась недостаточной. Очередную всеобщую изоляцию населения страны малый бизнес просто не выдержит, заявил эксперт. Другое дело, по его словам, если будет проработан вопрос о финансовой помощи от правительства.
«Страна переживет, если вместо мостов и дорог, денежные средства будут потрачены на поддержку населения», — согласился с коллегой доцент Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС Владимир Трегубов.
Аналитики сошлись во мнении, что в настоящее время правительство России заняло выжидательную позицию. Члены кабмина, по их мнению, пытаются понять, что будет выгодно для отечественной экономики: экономия или финансовая поддержка россиян.
Примечательно, что накануне, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении на реализацию антикризисных мер в России 6,5 триллиона рублей. Часть из них, как предполагается пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.