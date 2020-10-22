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Авиакомпании РФ просят еще 50 млрд рублей на фоне пандемии 

BFM.RU 9 часов назад
Авиакомпании РФ просят у властей 50 млрд рублей
Фото: ТАСС
Российские авиакомпании просят правительство поддержать их на фоне пандемии коронавируса и выделить еще 50 млрд рублей. Ранее перевозчики получили половину суммы из одобренных властями 23,4 млрд рублей, пишет РБК.
Письмо за подписью главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Перевозчики опасаются банкротства. Они отмечают, что с середины октября начинается низкий зимний сезон и пассажиропоток в текущей ситуации упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В Минтрансе сообщили, что это обращение находится на рассмотрении.
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Компании , Михаил Мишустин , Владимир Тасун , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , ЮТэйр , Минтранс РФ
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