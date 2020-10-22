Авиакомпании РФ просят у властей 50 млрд рублей

Российские авиакомпании просят правительство поддержать их на фоне пандемии коронавируса и выделить еще 50 млрд рублей. Ранее перевозчики получили половину суммы из одобренных властями 23,4 млрд рублей, пишет РБК.
Письмо за подписью главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Перевозчики опасаются банкротства. Они отмечают, что с середины октября начинается низкий зимний сезон и пассажиропоток в текущей ситуации упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В Минтрансе сообщили, что это обращение находится на рассмотрении.