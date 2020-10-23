Microsoft решила отсудить бренд Minecraft в России

Американская корпорация Microsoft
вместе с принадлежащим ей разработчиком компьютерных игр Mojang подали заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Minecraft, которым в России владеет компания "Сити".
Как пишет РБК, бренд был запатентован в 2014 году, однако не использовался.
Третьим лицом в исковом заявлении выступает Роспатент
, следует из картотеки суда.
Предварительное заседание назначено на 23 ноября, оно может состояться даже при неявке сторон в суд.
На основании Гражданского кодекса России прекращение правовой охраны бренда возможно, если он не используется в течение трех лет. Срок исковой давности исчисляется с того момента, когда лицо узнало о нарушении своего права.
Игра Minecraft была создана шведской компанией Mojang Studios и выпущена в 2009 году. В 2014 году Microsoft купила Mojang за $2,5 миллиарда. В настоящее время она принадлежит дочерней структуре Xbox Game Studios. У игры более 200 миллионов проданных копий, в нее играют свыше 132 миллиона игроков каждый месяц.