Microsoft решила отсудить бренд Minecraft в России

Американская корпорация Microsoft вместе с принадлежащим ей разработчиком компьютерных игр Mojang подали заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Minecraft, которым в России владеет компания "Сити".

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Как пишет РБК, бренд был запатентован в 2014 году, однако не использовался.

Третьим лицом в исковом заявлении выступает Роспатент , следует из картотеки суда.

Предварительное заседание назначено на 23 ноября, оно может состояться даже при неявке сторон в суд.

На основании Гражданского кодекса России прекращение правовой охраны бренда возможно, если он не используется в течение трех лет. Срок исковой давности исчисляется с того момента, когда лицо узнало о нарушении своего права.