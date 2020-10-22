Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.85
$
76.94
90.96
90.97
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.66
+1.11 Золото
1903.69
–0.11 РТС
1143.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1829
+0.0067
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

Компанию на миллиард долларов продадут за бесценок 

Прайм 8 часов назад
Компанию на миллиард долларов продадут за бесценок
Фото: Reuters
Китайская компания, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом Renrenche продадут за бесценок. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, еще в 2018 году этот сервис оценивался более чем в миллиард долларов.
Собеседники агентства отметили, что стартап намерен передать свои активы компании 58.com Inc. всего за $1 290.
Если сделка пройдет успешно, покупатель получит подразделение сервиса на территории Гонконга.
Помимо этого, 58.com одолжит порядка $4 миллионов подразделению Renrenche на материковой части Китая.
Отмечается, что Renrenche создана в 2014 году. Компания специализировалась на машинах с пробегом: ей удавалось брать меньший процент с продажи, чем традиционные офлайн-дилеры.
Инвесторы делали большие ставки на этот проект: сюда вкладывались и один из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs, и китайский IT-гигант Tencent, а также транспортная компания Didi Chuxing, и два венчурных фонда Shunwei Capital и Redpoint China.
Тем не менее, компании не удалось выдержать конкуренцию с крупными игроками на рынке подержанных машин в Китае (например, гиганты Uxin и Guazi.com). Существенное влияние на работу сервиса оказала и пандемия коронавируса. Последним ударом стало заявление в суд одного из кредиторов с требованием ликвидировать бренд: сервис задолжал порядка $15 миллионов.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Прайм: последние новости
В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» В Госдуме рассказали, что будет при «четырехдневке» Boeing планирует создать новый самолет Boeing планирует создать новый самолет РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля
Комментарии
Компании , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение