Компанию на миллиард долларов продадут за бесценок 

Китайская компания, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом Renrenche продадут за бесценок. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, еще в 2018 году этот сервис оценивался более чем в миллиард долларов.

Собеседники агентства отметили, что стартап намерен передать свои активы компании 58.com Inc. всего за $1 290.

Если сделка пройдет успешно, покупатель получит подразделение сервиса на территории Гонконга.

Помимо этого, 58.com одолжит порядка $4 миллионов подразделению Renrenche на материковой части Китая.

Отмечается, что Renrenche создана в 2014 году. Компания специализировалась на машинах с пробегом: ей удавалось брать меньший процент с продажи, чем традиционные офлайн-дилеры.

Инвесторы делали большие ставки на этот проект: сюда вкладывались и один из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs, и китайский IT-гигант Tencent, а также транспортная компания Didi Chuxing, и два венчурных фонда Shunwei Capital и Redpoint China.

Тем не менее, компании не удалось выдержать конкуренцию с крупными игроками на рынке подержанных машин в Китае (например, гиганты Uxin и Guazi.com). Существенное влияние на работу сервиса оказала и пандемия коронавируса. Последним ударом стало заявление в суд одного из кредиторов с требованием ликвидировать бренд: сервис задолжал порядка $15 миллионов.