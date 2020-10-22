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Boeing планирует создать новый самолет 

Прайм 1 час назад
Boeing планирует создать новый самолет
Фото: Reuters
Аэрокосмический гигант Boeing в скором времени может приступить к созданию нового лайнера. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, тем самым компания намерена восстановить утраченные позиции из-за кризиса с моделью 737 Max.
Издание пишет, что Boeing провел несколько встреч с заказчиками, включая лизинговые компании, пытаясь узнать их интерес к использованию нового узкофюзеляжного лайнера.
Потенциальным покупателям представители авиаконцерна говорили, что у новой модели будет улучшенный двигатель. Вместимость борта — 200-250 пассажиров.
Такой лайнер, отмечают собеседники, в модельной линейке Boeing может занять место между 737 Max и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.
Пока, отмечают источники, переговоры находятся на самой предварительной стадии и говорить о начале новой программы еще рано.
Отмечается, что создание нового современного самолета, как и его вывод на линии, это довольно длительный процесс, который может занять несколько лет. Это означает что в ближайшие пару лет нового самолета в небе не появится.
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Комментарии
Компании , Boeing , Wall Street Journal
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