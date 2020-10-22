Boeing планирует создать новый самолет 

Аэрокосмический гигант Boeing в скором времени может приступить к созданию нового лайнера. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, тем самым компания намерена восстановить утраченные позиции из-за кризиса с моделью 737 Max.

Издание пишет, что Boeing провел несколько встреч с заказчиками, включая лизинговые компании, пытаясь узнать их интерес к использованию нового узкофюзеляжного лайнера.

Потенциальным покупателям представители авиаконцерна говорили, что у новой модели будет улучшенный двигатель. Вместимость борта — 200-250 пассажиров.

Такой лайнер, отмечают собеседники, в модельной линейке Boeing может занять место между 737 Max и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.

Пока, отмечают источники, переговоры находятся на самой предварительной стадии и говорить о начале новой программы еще рано.

Отмечается, что создание нового современного самолета, как и его вывод на линии, это довольно длительный процесс, который может занять несколько лет. Это означает что в ближайшие пару лет нового самолета в небе не появится.