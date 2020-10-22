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Американский газ стал слишком грязным для Европы 

News.ru 22 часа назад
Американский газ стал слишком грязным для Европы
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Париж временно заблокировал крупную сделку на поставку американского сжиженного газа французской компании с госучастием. Причина — опасения, что газ из США чересчур «грязный»: то есть во время его производства в атмосферу попадает слишком много метана, считающегося парниковым газом. Учитывая, что страны Евросоюза взяли на себя серьёзные обязательства по борьбе с глобальным потеплением, долгосрочное партнёрство с американскими газовиками может стать для них токсичным. Российский газ в экологическом плане представляет из себя более перспективное топливо.
Французская энергокомпания Engie должна была подписать контракт с американским производителем сжиженного природного газа (СПГ) NextDecade. Стоимость сделки сроком на 20 лет оценивалась в $7 млрд Однако, как стало известно Politico, в последний момент государство, имеющее долю в Engie, вмешалось в переговоры и попросило компанию отложить подписание сделки. Эксперты не исключают, что в итоге от неё будет решено совсем отказаться.
Контракт мог быть подписан в ближайшие недели, — рассказала изданию глава экологической НКО «Друзья Земли» Лоретт Филиппо, консультировавшая французское правительство. — Должно быть, были приняты во внимание политические и репутационные риски. Сыграли роль климатические факторы.
Причина приостановки сделки состоит в том, что американские газовики не смогли вписаться в европейскую экологическую политику. План восстановления экономики ЕС после пандемии предусматривает рекордные вложения в «зелёную» энергию и постепенный отказ от углеводородов. Газу в этом плане отведена роль переходного топлива — он «чище», чем нефть и уголь, но «грязнее», чем энергия солнца и ветра. При этом импортёры газа в Европе должны делать выбор в пользу наиболее ответственных в экологическом плане производителей.
Доходы России от нефти и газа рухнули
Здесь и кроется проблема американских нефтегазовых компаний. Президент Дональд Трамп, придя к власти, ослабил законодательное регулирование отрасли. Не связанные более правилами по «чистоте» производства, добытчики углеводородов перестали вкладываться в технологии, предотвращающие утечку природного газа в атмосферу. А так как метан — это парниковый газ, способствующий глобальному потеплению, сотрудничество с такими компаниями стало токсичным для европейцев.
Американская NextDecade работает с добытчиками газа в Техасе, где процент утечки метана превышает средние значения. Отмена сделки Engie может иметь для неё критическое значение: компании нужно было как минимум $11 млрд на строительство завода по сжижению газа, прежде чем начать поставки по ранее заключённым контрактам.
Средний уровень утечки метана при добыче и переработке газа в США — 1,24%. В то же время для российского топлива, идущего на экспорт в Европу, эта цифра составляет 0,6%, так как российские компании, работающие с европейцами, ещё в 1990-е вложились в установку оборудования для предотвращения утечек. Кроме того, российский газ поступает в Европу по трубопроводам, что позволяет избежать выбросов парниковых газов в ходе транспортировки СПГ на танкерах. Всё это делает топливо из РФ более «чистой» альтернативой американскому СПГ.
У ЕС и США совершенно разные взгляды на энергетику и климатическую политику, — считает старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Кирстен Вестфаль.
У американских поставщиков СПГ существовали проблемы и до этого. Рекордное падение цен на это топливо из-за пандемии вынудило целый ряд европейских покупателей отказаться от ранее заключённых контактов. Плата за сжижение и транспортировку газа из США стала для них слишком высокой, учитывая дешевизну трубопроводного газа и перенасыщение рынка на фоне падения спроса.
2020 год в целом ознаменовался чередой банкротств американских нефтегазовых компаний, которые оказались неспособны пережить период низких цен на свою продукцию. Одно из самых громких разорений произошло в июне. Его жертвой стал пионер добычи сланцевого газа в США Chesapeake Energy, который в своё время был вторым по величине производителем в Соединённых Штатах.
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Комментарии 7
Компании , Дональд Трамп , ЕС , Chesapeake Energy
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