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Bloomberg узнал о планах Adidas продать бренд Reebok 

RB.ru и ещё 6 23 часа назад
Bloomberg узнал о планах Adidas продать бренд Reebok
Фото: Reuters
«В ближайшие месяцы компания примет решение, приступать ли к процессу продажи», — сказал источник.
Агентство указывает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал слухи о продаже бренда Reebok. Он закрыл магазины Reebok, которые показывали слабые результаты, а также принял меры для сокращения расходов.
После того как Reebok у началу 2019 году восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.
Бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем Adidas. Выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, а продажи Reebok упали за тот же период на 42%.
Adidas AG основана в 1924 году Адольфом Дасслером и является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Reebok принадлежит Adidas с 2005 года.
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Комментарии
Компании , Каспер Рорштед , Bloomberg
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