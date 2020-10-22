Bloomberg узнал о планах Adidas продать бренд Reebok 

«В ближайшие месяцы компания примет решение, приступать ли к процессу продажи», — сказал источник.

Агентство указывает, что гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал слухи о продаже бренда Reebok. Он закрыл магазины Reebok, которые показывали слабые результаты, а также принял меры для сокращения расходов.

После того как Reebok у началу 2019 году восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.

Бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем Adidas. Выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале, а продажи Reebok упали за тот же период на 42%.

Adidas AG основана в 1924 году Адольфом Дасслером и является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Reebok принадлежит Adidas с 2005 года.