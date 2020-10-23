Акционеры просили Путина купить предприятия за рубль

"Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", — подчеркнул Путин.