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Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году 

РИА Новости и ещё 2 7 часов назад
Акционеры просили Путина купить предприятия за рубль
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их собственность за 1 рубль, так как боялись нести ответственность за трудовые коллективы.
Путин в четверг выступил по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" и рассказал о поведении крупного бизнеса во время кризиса 2008 года.

"Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий — не только у нас, вообще даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия — и предлагали свою собственность за 1 доллар или за 1 рубль, потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы", — рассказал Путин.

Президент отметил, что многие эксперты, с которыми он регулярно общается, говорят "понятные, известные вещи".

"Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", — подчеркнул Путин.

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Комментарии
Компании , Владимир Путин , Валдайский клуб
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