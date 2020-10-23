Акционеры просили Путина купить предприятия за рубль

"Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий — не только у нас, вообще даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия — и предлагали свою собственность за 1 доллар или за 1 рубль, потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы", — рассказал Путин.
"Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", — подчеркнул Путин.