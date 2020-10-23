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Производитель кукол Барби смог нажиться на коронавирусе 

Прайм 7 часов назад
Производитель кукол Барби нажился на COVID-19
Фото: Reuters
Компания-производитель популярных во всем мире кукол Барби смогла нажиться на коронавирусе: продажи рекордно выросли, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что Mattel Inc. смогли за третий квартал текущего года нарастить продажи флагманской игрушки — куклы Барби — на 29%.
Это рекордный показатель производителя за последние 20 лет.
Как говорят аналитики, такой рост продаж связан с карантинными мерами, которые из-за коронавируса вводили многие страны по всему миру.
В том числе, были закрыты школы и дошкольные учреждения. Родители, пытаясь развлечь детей и выдержать баланс и не злоупотреблять компьютером, стали чаще покупать известные и знакомые взрослому поколению игрушки.
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Компании , Wall Street Journal
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