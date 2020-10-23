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Девелопер ПИК поменял логотип 

РИА Недвижимость 6 часов назад
ПИК поменял логотип
Фото: ПИК
Крупнейший российский застройщик жилья ПИК поменял логотип.

"Основная черта обновленного логотипа — лаконичность: исчезли "крыша" и слово "группа", а из привычных цветов остался только оранжевый", — говорится в сообщении компании.

Как указывается в нем, новый логотип разработан департаментом дизайна ПИК совместно с CSTM Fonts.
ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ — 23%, еще 18% акций — в свободном обращении.
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Компании , Сергей Гордеев , Группа компаний ПИК , Банк ВТБ
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