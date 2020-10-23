«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»

Сроки ввода "Северного потока 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, в том числе вспомогательных, сообщила зампред правления "Газпрома" , глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу.

"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке", — сказала Бурмистрова.

"Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения", — отметила она.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

США во вторник расширили действие декабрьского санкционного пакета: теперь под него попадают не только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода, но и предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.