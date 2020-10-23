«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»

Сроки ввода "Северного потока 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, в том числе вспомогательных, сообщила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу.
"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке", — сказала Бурмистрова.
"Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения", — отметила она.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
США во вторник расширили действие декабрьского санкционного пакета: теперь под него попадают не только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода, но и предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит вспомогательное судно "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".