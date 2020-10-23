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В России начались проблемы с доставкой еды 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
На фоне подъема заболеваемости COVID-19 и оттоком мигрантов у российских служб доставки начались проблемы. Как сообщает газета «Коммерсантъ», у сервисов доставки продуктов и готовой еды не хватает курьеров, что привело к росту жалоб со стороны клиентов: заказы задерживаются, а иногда и вовсе не доставляются.
В компаниях проблему решают по-разному: некоторые фирмы берут на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями. Также фирмы экспериментируют с суммой минимального заказа и стоимостью доставки.

«Существует понятие сезонности у всех городских доставок. Как раз осень — момент, когда некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. В этот момент рекрутинг и конкуренция становятся особенно ощутимыми», — объяснил создатель «Кухни на районе» Кирилл Родин.

Ранее о нехватке курьеров и таксистов писала газета «Ведомости». По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), около 40 процентов российских компаний, которые нанимали на работу приезжих, начали испытывать недостаток в рабочей силе. По оценкам экспертов, 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала.
Летом 2020 года специалисты аналитического центра «Авито. Работа» пришли к выводу, что почти треть жителей Москвы готовы потеснить трудовых мигрантов и работать вместо них строителями или дворниками. Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что российскую экономику, страдающую от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, можно восстановить с помощью гастарбайтеров. Глава государства предупреждал, что в скором времени может начаться нехватка рабочих рук.
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Комментарии 8
Компании , Видео , Кирилл Родин , Владимир Путин , Ведомости
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