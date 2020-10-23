ЦУМ нарвался на штраф

Московский ЦУМ и другие компании группы Mercury получили штрафы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за отказ предоставить информацию по требованию ведомства. Структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России оказались замешаны в деле о международном картельном сговоре.

Помимо ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага), ФАС оштрафовала три юрлица, связанных с группой Mercury: «Мэркури Классик», «Мэркури Элит» и «Турбийон Холдинг». Компании не предоставили необходимые сведения, проигнорировав запрос регулятора. Штраф составил 100 000 рублей для каждого юрлица, однако постановление в силу ещё не вступило.

По словам представителя антимонопольной службы Екатерины Конопкиной, ФАС подозревает эти компании в картельном сговоре, в котором могли участвовать и иностранные фирмы. Речь может идти о глобальных трансграничных рынках, в том числе рынке интернет-торговли.

Штраф за подобный сговор может достигать 15% годового оборота компаний, а расследование грозит уголовной ответственностью замешанным в деле должностным лицам. Внеплановую проверку на соблюдение требований антимонопольного законодательства в отношении этих компаний ФАС проводила с декабря 2019 года.

В случае Mercury на кону стоят миллиарды: выручка компании в 2019 году составила 21 млрд рублей (чистая прибыль — 2,4 млрд рублей). Однако в компании не согласны с претензиями ФАС. Представитель группы заявил, что ведомство пытается привлечь их юрлица к административной ответственности из-за документов, которые организация не обязана составлять и хранить. В качестве ещё одной причины несогласия с вердиктом чиновников в Mercury указали слишком жёсткие сроки предоставления.

Леонид Струнин. Группа Mercury работает на российском рынке с 1993 года. Сейчас она управляет универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. Всего под управлением группы находятся торговые площади в 70 000 кв. м, где продаются коллекции более 2000 люксовых брендов. Владельцами Mercury считаются Леонид Фридлянд

Между тем для ЦУМа это будет не первый крупный штраф в этом году. В сентябре торговый дом оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями. Кроме того, в марте ФАС уже штрафовала ООО «Мэркури классик» на 100 000 рублей из-за непредоставления информации.