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ЦУМ нарвался на штраф за картельный сговор с продавцами люкса 

Секрет Фирмы 1 час назад
ЦУМ нарвался на штраф
Фото: depositphotos.com
Московский ЦУМ и другие компании группы Mercury получили штрафы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за отказ предоставить информацию по требованию ведомства. Структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России оказались замешаны в деле о международном картельном сговоре.
Помимо ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага), ФАС оштрафовала три юрлица, связанных с группой Mercury: «Мэркури Классик», «Мэркури Элит» и «Турбийон Холдинг». Компании не предоставили необходимые сведения, проигнорировав запрос регулятора. Штраф составил 100 000 рублей для каждого юрлица, однако постановление в силу ещё не вступило.
По словам представителя антимонопольной службы Екатерины Конопкиной, ФАС подозревает эти компании в картельном сговоре, в котором могли участвовать и иностранные фирмы. Речь может идти о глобальных трансграничных рынках, в том числе рынке интернет-торговли.
Штраф за подобный сговор может достигать 15% годового оборота компаний, а расследование грозит уголовной ответственностью замешанным в деле должностным лицам. Внеплановую проверку на соблюдение требований антимонопольного законодательства в отношении этих компаний ФАС проводила с декабря 2019 года.
В случае Mercury на кону стоят миллиарды: выручка компании в 2019 году составила 21 млрд рублей (чистая прибыль — 2,4 млрд рублей). Однако в компании не согласны с претензиями ФАС. Представитель группы заявил, что ведомство пытается привлечь их юрлица к административной ответственности из-за документов, которые организация не обязана составлять и хранить. В качестве ещё одной причины несогласия с вердиктом чиновников в Mercury указали слишком жёсткие сроки предоставления.
Группа Mercury работает на российском рынке с 1993 года. Сейчас она управляет универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. Всего под управлением группы находятся торговые площади в 70 000 кв. м, где продаются коллекции более 2000 люксовых брендов. Владельцами Mercury считаются Леонид Фридлянд и Леонид Струнин.
Между тем для ЦУМа это будет не первый крупный штраф в этом году. В сентябре торговый дом оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями. Кроме того, в марте ФАС уже штрафовала ООО «Мэркури классик» на 100 000 рублей из-за непредоставления информации.
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Комментарии
Компании , Леонид Фридлянд , Леонид Струнин , ЦУМ , ФАС
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