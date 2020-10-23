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В «Газпроме» назвали погоду препятствием для завершения «Северного потока-2» 

Lenta.ru 17 часов назад
«Газпром» назвал препятствие для завершения «СП-2»
Фото: globallookpress.com
«Газпром» стремится завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в максимально короткие сроки, но препятствием для этого служат многие факторы. Об этом в интервью корпоративному журналу компании заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает ТАСС.
Среди таких факторов она назвала погоду в период проведения работ на морском участке, технические характеристики судов, в том числе вспомогательных, и возможности оборудования. Также Бурмистрова заметила, что проекту по-прежнему мешает «высокая политизированность полемики вокруг него».
Объем поставок «Газпрома» по итогам 2020 года она оценила в 165-170 миллиардов кубометров при средней цене 120-130 долларов за тысячу кубометров. Давать прогноз на следующий год Бурмистрова не стала, заметив, что поставки будут зависеть от погоды, конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и ситуации с коронавирусом в Европе.
В августе начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов говорил, что в 2020 году компания планирует поставки в Европу на уровне 170 миллиардов кубометров. В первом полугодии, как свидетельствует отчет компании по российским стандартам бухучета (РСБУ), экспорт европейским потребителям составил 78,9 миллиарда кубометров.
Во вторник, 20 октября, США расширили санкции против «Cеверного потока-2». Теперь они касаются компаний, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также финансируют такие работы. По оценке оператора строительства Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.
В начале года руководство России и «Газпрома» давало прогнозы, что газопровод удастся достроить в конце 2020-го или начале 2021 года. По состоянию на конец октября работы не начались, также официально не названы суда, которые займутся работами. Самым вероятным вариантом является трубоукладчик «Академик Черский». Одной из проблем остается отсутствие у судна страховки.
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Комментарии 1
Компании , Андрей Зотов , Газпром , ИТАР-ТАСС
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