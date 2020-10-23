«Газпром» назвал препятствие для завершения «СП-2»

«Газпром» стремится завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в максимально короткие сроки, но препятствием для этого служат многие факторы. Об этом в интервью корпоративному журналу компании заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает ТАСС

Среди таких факторов она назвала погоду в период проведения работ на морском участке, технические характеристики судов, в том числе вспомогательных, и возможности оборудования. Также Бурмистрова заметила, что проекту по-прежнему мешает «высокая политизированность полемики вокруг него».

Объем поставок «Газпрома» по итогам 2020 года она оценила в 165-170 миллиардов кубометров при средней цене 120-130 долларов за тысячу кубометров. Давать прогноз на следующий год Бурмистрова не стала, заметив, что поставки будут зависеть от погоды, конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ) и ситуации с коронавирусом в Европе.

В августе начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов говорил, что в 2020 году компания планирует поставки в Европу на уровне 170 миллиардов кубометров. В первом полугодии, как свидетельствует отчет компании по российским стандартам бухучета (РСБУ), экспорт европейским потребителям составил 78,9 миллиарда кубометров.

Во вторник, 20 октября, США расширили санкции против «Cеверного потока-2». Теперь они касаются компаний, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также финансируют такие работы. По оценке оператора строительства Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.