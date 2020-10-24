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На Украине назвали главную проблему «Газпрома» 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
На Украине назвали главную проблему «Газпрома»
Фото: ТАСС
Глава ООО «Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон назвал главную проблему российского «Газпрома». Он заявил в интервью изданию «Комментарии», что компания политизирована. Его слова приводит РБК.

«Основная проблема «Газпрома» в том, что это не совсем коммерческая организация. Газ всегда был элементом политики РФ, что крайне негативно сказывается на этой компании. Десятки миллиардов долларов «Газпром» выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства РФ, цель которого — лишить Украины транзитного дохода (два миллиарда долларов в год)», — заявил Макогон.

По его словам, если бы «Газпром» был «чисто коммерческой организацией», страны смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа из России в Евросоюз. Также Макогон назвал «Газпром» конкурентом, так как компания строит обходные газопроводы вокруг Украины. Он добавил, что если эти газопроводы запустят, то Украина потеряет транзит и транзитный доход, что станет «самой большой угрозой для Оператора ГТС Украины».
Пойти на продление транзита России пришлось из-за проблем со строительством «Северного потока-2». На октябрь 2020 года судьба газопровода по-прежнему неизвестна. Санкции США блокируют работу иностранных судов, а российские не могут получить страховку для работы в водах Дании. Россия не объявляла, с помощью каких судов будет достраивать газопровод, но наиболее вероятным вариантом остается трубоукладчик «Академик Черский». Он находится в районе строительства с мая, но работы не ведутся.
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Компании , Газпром , ЕС
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