Службам доставки не хватает курьеров 

В службах доставки еды не хватает курьеров из-за оттока мигрантов в связи с ковидом. Это привело к задержкам заказов и росту жалоб со стороны клиентов, пишет газета «Коммерсантъ»

В компаниях проблему решают: некоторые берут на работу с 16 лет и людей с ограниченными возможностями. Другие изменяют сумму минимального заказа и стоимость доставки.

Business FM опросила службы доставки, испытывают ли они трудности с курьерами. Сооснователь сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин отмечает, что в компании средняя зарплата курьера — 70 тысяч рублей плюс бесплатное трехразовое бесплатное питание, однако люди все равно не хотят работать.

— У нас есть извечная проблема, что мы ищем людей к нам в «Кухню на районе», потому что мы растем семимильными шагами, по нескольку десятков процентов каждый месяц. Осенью начинается увеличение количества заказов из-за плохой погоды. Это органический прирост к основному росту, который и так есть. Это создает дополнительную нагрузку. И мы в поиске новых райдеров чуть активнее, начиная с осени, на весь зимний период.

— Может быть, состав поменялся, может быть, больше россиян стало?

— Нет. У нас, во-первых, нет концентрации мигрантов. У нас средняя зарплата — 70 тысяч. Это выше, чем у других курьеров. У нас трехразовое питание бесплатное плюс крыша над головой. Рядом с кухней мы строим райдерскую зону. Они там находятся, там почти на всех кухнях даже есть душевая. У 10% всех курьеров, которые у нас самые отличники, которые делают очень много заказов и редко когда ошибаются, в среднем 100 тысяч в месяц получается зарплата.

— Почему у вас тогда нехватка?

— Люди просто не хотят курьерами идти работать, потому что какой-то, видимо, плохой стереотип.

Пресс-секретарь Delivery Club Ксения Вирченко отмечает, что сейчас наблюдается рост количества заявок от желающих заняться доставкой еды.

Ксения Вирченко пресс-секретарь Delivery Club: «Осень — это обычно высокий сезон на рынке доставки, в преддверии которого потребность в курьерах ежегодно растет. При этом на данный момент мы видим рост количества заявок от желающих заняться доставкой еды. Если приводить пример, то на текущей неделе по сравнению с прошлой он составляет примерно около 17%. В общем и целом надо заметить, что доставка — это самый доступный на сегодняшний день способ найти подработку, и мы как самый большой игрок аккумулируем наибольшее количество заявок соискателей. И поэтому оцениваем ситуацию на рынке труда как стандартную. Плюс, надо добавить, Delivery Club доставляет собственными курьерами только часть заказов, а остальные заказы доставляют курьеры самих ресторанов, которые работают с нами в формате маркетплейса».

Основатель сети ресторанов Foodband Артем Халимоненко говорит, что курьеров стало меньше из-за оттока мигрантов на родину.

— Так как границы закрыли, новые люди перестали приезжать, потому что боятся пандемии, а старые стараются по мере возможности уехать к себе на родину. Поэтому курьеров на рынке стало меньше, а за оставшихся компании начали между собой бороться, и, соответственно, еще новые игроки по доставке вышли на рынок, потому что доставка нужна стала всем. Мы это ощутили, мы уже приняли меры, и сейчас у нас уже ситуация гораздо лучше: мы подняли зарплату, улучшили условия для сотрудников, сделали больше ставки за доставку заказа. Поэтому у нас сейчас текучки, оттока тех, кто работает, нет, и есть приток новых курьеров.

— Состав курьеров поменялся?

— Сейчас где-то 60% иностранцев, 40% — россиян. А было, наверное, 90% на 10% и 80% на 20%.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Центр стратегических разработок писали, что около 40% российских компаний, которые нанимали на работу приезжих, начали испытывать недостаток в кадрах. Еще 15% могут столкнуться с такой проблемой.