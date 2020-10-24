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На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"

РИА Новости
11 часов назад
Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома".
На Украине испугались конкуренции с "Газпромом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию "Комментарии".
По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".
Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.
Компании,Газпром,
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