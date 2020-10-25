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Богатейший человек Европы стал еще богаче 

Lenta.ru 2 часа назад
Богатейший человек Европы стал еще богаче
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), богатейший человек Европы Бернар Арно стал еще богаче. За неделю его состояние выросло на 8 миллиардов долларов, пишет Forbes.
На прошлой неделе компания сообщила, что появились признаки восстановления отрасли на фоне пандемии коронавируса. На фоне этого заявления стоимость акций LVMH увеличилась.
Так, с 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6 процентов. Однако 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21 процент за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12 процентов, в том числе из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.
В конце мая Арно вернул себе статус ультрабогача. Его состояние вновь превысило 100 миллиардов долларов. Сейчас в рейтинге миллиардеров Forbes, обновляемом в реальном времени, Арно занимает второе место с состоянием 122,3 миллиарда долларов. Он уступает только основателю AmazonДжеффу Безосу с состоянием в 188,6 миллиарда долларов.
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Комментарии 2
Компании , Личный счет , Бернар Арно , Louis Vuitton , Forbes
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