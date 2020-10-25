Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около Калининграда в воскресенье вечером пришел в движение и направился на северо-запад, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

"Академик Черский" после нескольких месяцев стоянки в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2" прибыл в Калининград 7 октября. Трубоукладчик встал на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения "Финвал".

В воскресенье вечером "Черский" начал движение на северо-запад — в этом же направлении находится датский остров Борнхольм, около которого располагается недостроенный участок "Северного потока 2". При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, текущий статус судна — "выполнение работ".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. На прошлой неделе США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Как заявляла глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сроки ввода "Северного потока — 2" зависят в том числе от технических характеристик судов, включая вспомогательные.