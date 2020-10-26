Банкирам предложили ускориться 

Сроки рассмотрения заявок предпринимателей на получение льготных кредитов необходимо сократить, так как в период пандемии из-за проволочек многие бизнесмены не смогли воспользоваться антикризисной мерой поддержки. А чтобы механизм поддержки стал более эффективным, стоит ограничить перечень запрашиваемых у бизнеса в рамках программы льготного кредитования документов. Тем же целям поспособствует и установление нормативных правил, регламентирующих порядок взаимодействия сотрудников банка при работе с заявками предпринимателей.

Заявки должны рассматриваться быстрее

После запуска программы льготного кредитования бизнеса на фоне пандемии Костенко стали поступать жалобы от предпринимателей Краснодарского края и других регионов на качество соответствующих услуг. Как поясняет депутат в письме премьеру, правовой анализ полученных обращений и мониторинг ситуации позволил сделать вывод о том, что проблемы имеют системный характер и актуальны во всех субъектах федерации.

Одна из самых распространенных жалоб — проволочки при рассмотрении заявки на предоставление льготного займа. Из-за этого значительная часть предпринимателей, соответствующих требованиям льготной программы кредитования, по данным мониторинга, не смогла ей воспользоваться.

Для решения проблемы Костенко, опираясь на мнения бизнесменов и банков, предлагает сократить длительный процесс рассмотрения кредитной заявки, закрепив данную норму законодательно. Также, во избежание необоснованных отказов в выдаче льготных кредитов, предлагается законодательно закрепить положение, обязывающее банки (в случае отказа от предоставления льготного кредита) аргументировать предпринимателям причины таких отказов.

Более эффективной и системной работе клерков при оказании услуг по льготному кредитованию бизнеса, по мнению Костенко, помогли бы и нормативные правила в форме инструкции или рекомендаций, регламентирующие порядок взаимодействия сотрудников банка при рассмотрении кредитной заявки на выдачу льготного кредита.

Перечень документов должен быть ограничен

Предприниматели жалуются и на то, что в некоторых случаях, при подаче кредитной заявки, сотрудники одного российского банка запрашивали у них более 20 документов. Причем в ряде случаев затем просили еще и дополнительные документы. Подобные действия сотрудников банка затягивали процедуры оформления заявки и своевременного получения льготного кредита.

Для устранения злоупотреблений со стороны банков в подобных случаях Наталья Костенко предлагает по аналогии с механизмом рассмотрения заявок на выдачу «ипотечных каникул» законодательно установить ограниченный перечень бумаг, которые должен предоставить предприниматель банку для получения льготного кредита.

Также своевременной выдаче льготных кредитов мешает отсутствие единой автоматизированной программы. В ряде случаев сотрудникам банков приходилось обрабатывать кредитные заявки вручную.

Еще одно неудобство, на которое обращают внимание предприниматели, связано с системой ФНС , настроенной таким образом, что если клиент подал заявку на получение льготного кредита в один банк, другой рассматривать аналогичную заявку этого предпринимателя не может. В такой ситуации бизнесмен должен ожидать результат рассмотрения заявки около 3-5 дней, и, в случае отказа подавать новую заявку на получение льготного кредита в другом банке.

Для придания системе льготного кредитования бизнеса мощного импульса, главе кабмина предлагается рассмотреть возможность создания единой автоматизированной программы, допускающей автоматическую обработку заявок на предоставление льготных кредитов сразу в нескольких банках, работающих по системе льготного кредитования.

«При работе такой программы, в случае одобрения в выдаче льготного кредита в нескольких банках, у предпринимателя появится возможность заключения кредитной сделки в подходящем для него банке. Также в указанной программе предлагаем установить функцию межведомственного взаимодействия с органами ФНС, ФСС и иными государственными органами, предоставляющими необходимые сведения в целях оформления кредитной заявки на льготное кредитование», — говорится в письме депутата Госдумы Михаилу Мишустину.

Статистику антикризисных мер проанализировали в Совфеде

Согласно мониторингу реализации мер поддержки в период новой коронавирусной инфекции, в помощь бизнесу и гражданам российский кабмин выделил 3 трлн рублей. Кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списания банки одобрили только для 43% обратившихся, а беспроцентный кредит на выплату зарплат получили 9% бизнесменов.

При этом 83% малых и средних компаний пострадавших отраслей смогли получить прямые безвозмездные субсидии на сумму 90,3 млрд рублей.

Такие данные приводятся в аналитическом отчете, подготовленном Комитетом Совета Федерации по экономической политике. Сенаторы с самого начала пандемии стали аккумулировать все постановления, указы, законопроекты и прочие документы, которые были связаны с мерами поддержки в период новой коронавирусной инфекции.

«По прошествии полугода, мы провели мониторинг реализации мер поддержки: кто и как смог воспользоваться этими мерами, в чем заключаются проблемы неполучения. Комитетом собраны данные из регионов, информация из Правительства РФ, ФНС, Росстата, аналитические данные бизнес-сообществ и других источников», — говорит глава комитета Андрей Кутепов.

Сейчас, по словам сенатора, на странице комитета размещено 747 актов. Из них федеральных законов — 24, отдельных актов Правительства (распоряжения, постановления) и Президента (указы) — 206, информационных материалов (письма федеральных органов исполнительной власти, информационные письма из банков, агентств, ведомств и др) — 517.

Также в мониторинге отмечается, что 35% российских организаций вынуждены были сократить зарплату своим сотрудникам в период пандемии, а 58% россиян сообщают, что их доходы уменьшились.