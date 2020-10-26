Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.31
$
76.75
90.36
90.79
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
41.58
–0.95 Золото
1900.44
+0.10 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1849
+0.0037
12.10
1.1813
22.10
14.10
30.09

Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью 

РИА Новости и ещё 1 54 минуты назад
Ресторанам в Петербурге запретили работать ночью
Фото: РИА Новости
Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.

"Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", — сообщает пресс-служба администрация губернатора.

Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и буфетов, в том числе при гостиницах, запрещается с 23.00 до 6.00 мск с 26 октября до 29 ноября.
Также, согласно постановлению, в Петербурге запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.
В Петербурге остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и общественном транспорте.
В соответствии с постановлением, всем организациям и индивидуальным предпринимателям в Петербурге вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям такого стандарта. QR-код необходимо размещать на видных местах по адресу осуществления деятельности.
Как сообщают городские власти, мобильные контрольно-надзорные группы будут с понедельника будут проверять соблюдение организациями и предпринимателями стандартов безопасности. В первую очередь проверят объекты торговли, общественного питания, места большого скопления людей. Особое внимание будет уделено безопасности на транспорте: проверят как городские транспортные службы, так и коммерческих перевозчиков.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям (индивидуальным предпринимателям) также рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Исполнительным органам госвласти Петербурга поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.
Видео дня. Почти половина россиян считает правильным забрать деньги с банковских вкладов
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Комментарии
Компании , Александр Беглов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» назвал препятствие для завершения «СП-2»
«Газпром» назвал препятствие для завершения «СП-2»
Доллар упал
Доллар упал
Медведев снова заговорил о «четырехдневке»
Медведев снова заговорил о «четырехдневке»
«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»
«Газпром» рассказал о сроках ввода «Севпотока-2»
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение