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Агропрому добавят госкредитов на развитие

Парламентская газета
8 часов назад
С 26 октября 2020 года расширен круг лиц, имеющих право на получение государственных кредитных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса.
Агропрому добавят госкредитов на развитие
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 15 октября 2020 года 330-ФЗ.
На господдержку могут рассчитывать организации и индивидуальные  предприниматели, реализующие инвестпроекты по производству первичной и промышленной переработке сельскохозпродукции и её реализации.
Также предусмотрено льготное кредитование для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям, устанавливаемым Правительством РФ, для реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным Президентом России.
В июне 2020 года для восстановления экономики после пандемии коронавируса кабмин смягчил требования для получения агроэкспортерами льготных кредитов под 5 процентов годовых и расширение возможностей их использования.
Тогда на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы по сниженной ставке смогли претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.
При этом сельхозпредприятиям, заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности, разрешили пользоваться льготными кредитами, даже в случае, если они не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год.
Компании,Правительство РФ,
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