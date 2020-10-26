Агропрому добавят госкредитов на развитие

С 26 октября 2020 года расширен круг лиц, имеющих право на получение государственных кредитных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса.

Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 15 октября 2020 года 330-ФЗ.

На господдержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестпроекты по производству первичной и промышленной переработке сельскохозпродукции и её реализации.

Также предусмотрено льготное кредитование для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям, устанавливаемым Правительством РФ , для реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным Президентом России.

В июне 2020 года для восстановления экономики после пандемии коронавируса кабмин смягчил требования для получения агроэкспортерами льготных кредитов под 5 процентов годовых и расширение возможностей их использования.

Тогда на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы по сниженной ставке смогли претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.