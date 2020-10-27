Чистый убыток BP за 9 месяцев составил $21,7 млрд

Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящийся на акционеров, за девять месяцев 2020 года составил 21,663 миллиарда долларов против прибыли год назад, следует из отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненный убыток ВР составила 1,07 доллара против прибыли в 0,2 доллара за аналогичный период 2019 года. Выручка сократилась в 1,6 раза, до 134,932 миллиарда долларов. Добыча группы BP за девять месяцев составила 3,542 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,7% ниже показателя годичной давности. При этом без учета сегмента "Роснефти" добыча составила 2,448 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (снижение на 6,4% в годовом выражении).

По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, составил 450 миллионов долларов, что в 1,7 раза меньше, чем год назад. В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,02 доллара против убытка в 0,04 доллара в третьем квартале 2019 года. Выручка ВР уменьшилась на 36% — до 44,202 миллиарда долларов.

Британская BP оценила свой убыток от участия в "Роснефти" за третий квартал в 177 миллионов долларов до вычета налогов и процентов, годом ранее была зафиксирована прибыль в 802 миллиона. По итогам января-сентября убыток от доли в "Роснефти" составил 255 миллионов долларов против прибыли 2,007 миллиарда долларов за три квартала 2019 года.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.