Выручка Mail.ru Group выросла на 19,9%

Выручка Mail.ru Group по МСФО в третьем квартале 2020 года выросла на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 26,372 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 19,5% — до 2,839 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 1,4%, до 6,734 миллиарда рублей. Чистая задолженность без учета обязательств по лизингу по состоянию на 30 сентября составила 2,949 миллиарда рублей.

Показатели даны с учетом консолидации разработчика мобильных игр Deus Craft. В начале октября международный игровой бренд MY.GAMES (входит в Mail.ru Group) объявил о приобретении 51,16% акций Deus Craft. Сделка включает авансовый платеж в размере 14,1 миллиона долларов и отсроченный платеж до 35 миллионов долларов, подлежащий выплате в апреле 2021 года.

Без учета Deus Craft выручка компании в третьем квартале выросла на 16,2% и составила 25,552 миллиарда рублей.

Выручка компании за девять месяцев (включая Deus Craft) выросла на 20,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 74,169 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 1,9% и составил 19,89 миллиарда рублей. Чистая прибыль за первое полугодие составила 8,445 миллиарда рублей, снизившись на 11,6%.

Выручка от рекламы в третьем квартале выросла на 5% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года — до 9,51 миллиарда рублей. Доходы от игрового ММО-сегмента (массовые многопользовательские онлайн-игры) увеличились на 33,8%, достигнув 9,615 миллиарда рублей.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) в третьем квартале увеличилась на 8,3% и составила 4,237 миллиарда рублей. Доходы от прочих сервисов выросли на 63,7% — до 3,01 миллиарда рублей.