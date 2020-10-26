Миллиардеры в США при Трампе разбогатели на $490 млрд

Десять богатейших американских миллиардеров увеличили своё состояние на $490 млрд, за время правления президента США Дональда Трампа. Это больше, чем совокупные активы всех российских миллиардеров.
В день избрания Трампа в 2016 году общее состояние всех американских миллиардеров составляло $2,9 трлн. С тех пор они разбогатели на $1 трлн, из которого почти половина пришлась на десять богатейших людей США.
Forbes отмечает, что Трамп не является прямой причиной роста их состояния — миллиардеры были богаты ещё до 2016 года, умножая богатство и при республиканцах, и при демократах.
Больше всех увеличилось состояние самого богатого человека мира — основателя Amazon Джеффа Безоса. Незадолго до победы Трампа он занял второе место в рейтинге богатейших американцев. За четыре года его активы увеличились на $121 млрд и достигли $189 млрд При этом Трамп не раз критиковал Amazon за разрушение американской почты и уничтожение традиционных магазинов.
На втором месте оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. При Трампе он разбогател на $79 млрд, до $90 млрд Маск успел побыть членом консультативного совета по бизнесу при Белом доме. Миллиардер разбогател в основном благодаря Tesla — за четыре года производитель электрокаров подорожал с $28 млрд до $400 млрд
Тройку лидеров по приросту состояния замкнули экс-глава Microsoft Стив Балмер и основатель Facebook Марк Цукерберг. Каждый из них за четыре года разбогател на $44 млрд Теперь состояние Цукерберга оценивается в $96 млрд, Балмера — в $73 млрд При этом жена экс-главы Microsoft Конни Балмер пожертвовала $5600 на предвыборную кампанию Джо Байдена — соперника Трампа по выборам-2020.
В топ-10 также вошли:
- Дэн Гилберт (ипотечный банк Quicken Loans) — +$39 млрд, до $44 млрд;
- Билл Гейтс (Microsoft) — +$35 млрд, до $117 млрд;
- Элис, Джим и Роб Уолтоны (супермаркеты Walmart) — +$32–33 млрд каждый, до $66–67 млрд;
- Ларри Эллисон (Oracle) — +$30 млрд, до $79 млрд
Выборы президента США состоятся 3 ноября. По данным The New York Times на 20 октября, Трамп — аутсайдер президентской гонки: в его поддержку высказались 41% избирателей, рейтинг Байдена — 50%. При этом среди мужчин Трамп опережает Байдена на 8 п. п., а среди женщин — отстаёт на 23 п. п.