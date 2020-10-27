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Зафиксирован резкий рост количества переходящих на удаленку москвичей 

Прайм 3 часа назад
Жители Москвы массово переходят на «удаленку»
Фото: ТАСС
Специалисты центра Big Data МТС зафиксировали двукратный рост количества переходящих на дистанционную работу жителей Москвы по сравнению с сентябрем: к 23 октября показатель достиг 27%, тогда как в сентябре доля работающих на "удаленке" составляла 13-14%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.
Аналитики Центра Big Data анализировали обезличенные данные по нагрузкам на инфраструктуру связи за последние две недели (с 12 по 25 октября).

"В течение последних двух недель резко растет количество жителей Москвы, переходящих на удаленную работу. К 23 октября число дистанционно работающих москвичей достигло 27%, что в два раза выше показателей сентября — в среднем 13-14%", — уточнили в пресс-службе, отметив, что пока показатель всё ещё существенно ниже пиковых значений начала апреля, когда из дома работали порядка 60% москвичей.

Вместе с тем, сильного всплеска числа тех, кто покидает Москву, не наблюдается.

"Есть небольшой рост в последние две недели — до 5% уехавших, в то время как в сентябре в среднем было порядка 3%. В статистике учитываются жители столицы, которые выезжают из города в область более чем на 5 дней", — пояснили аналитики.

Весной же текущего года в область мигрировали до 15% москвичей.
Кроме того, вновь отмечается снижение количества выезжающих за рубеж россиян.

"На прошлой неделе с 19 по 23 октября по сравнению с предыдущей неделей с 12 по 18 октября число выехавших за границу снизилось сразу на 35%", — отмечают в компании.

Уточняется, что семьи с детьми составляют меньшую долю от выезжающих по сравнению с путешествующими без детей. В среднем, в октябре доля семей с детьми, выезжающих за рубеж, была на том же уровне, что и в сентябре: 40% — в октябре против 38% — в среднем в сентябре. Среди популярных направлений продолжает уверенно лидировать Турция с долей больше 60%, резюмировали аналитики.
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Комментарии 1
Компании , МТС , РИА Новости
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