Названа главная мотивация россиян работать лучше

Главной мотивацией россиян работать лучше руководители российских компаний назвали угрозу увольнением. К такой мере прибегают 22 процента опрошенных руководителей, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

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Еще 39 процентов рассказали, что могли бы пойти на это в определенной ситуации, но пока до такого не доходило. Остальные 39 процентов считают такой метод недопустимым.

Штрафы для повышения желания работать используют 9 процентов руководителей, хотя сама по себе система материального наказания существует в 44 процентах российских компаний. Значительно чаще работодатели предпочитают провести беседу с провинившимся сотрудником, чтобы выяснить причину его поведения.

В качестве самой частой причины для штрафов опрошенные компании указывают систематические ошибки при выполнении работы (33 процента). Далее идут опоздания (19 процентов), жалобы клиентов (17 процентов), недостача (15 процентов) и вредные привычки в рабочее время (13 процентов).

Среди причин для наказания также называют разглашение коммерческой тайны, нарушение корпоративной культуры, слишком частое общение в соцсетях и другие посторонние занятия в рабочее время. Вместе с тем 41 процент работодателей утверждают, что никогда не наказывают сотрудников материально.

В исследовании, которое проводилось в сентябре, приняли участие более тысячи работодателей, на вопросы отвечали руководители компаний, их представители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.