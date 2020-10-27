Российские банки могут получить дефицит ликвидности

Российские банки в настоящее время активно участвуют в выкупе облигаций федерального займа РФ, при продолжении этого тренда банковская система страны может получить структурный дефицит ликвидности впервые с августа 2017 года, следует из материалов кредитно-рейтингового агентства НКР.

По данным ЦБ, структурный профицит ликвидности на 27 октября составил 623 миллиарда рублей, что является минимальным значением с 19 сентября 2017 года. Последний раз структурный дефицит ликвидности, то есть когда банки занимают у ЦБ ликвидность для своих операций, наблюдался в России в августе 2017 года.

"Произошедшее за последнюю неделю сокращение структурного профицита ликвидности в российской банковской системе является отражением значительного дефицита федерального бюджета, пик финансирования которого приходится на последний квартал. Причиной снижения стали масштабные заимствования крупнейших российских банков в рамках операций РЕПО с Банком России для приобретения значительных по объёму новых выпусков ОФЗ", — говорят аналитики.

По мнению НКР, на фоне реализации программы заимствований Минфина РФ вполне вероятно дальнейшее расширение операций РЕПО и формирование временного структурного дефицита ликвидности в ноябре или декабре.

"В рамках самой значительной за последние годы программы заимствований в четвертом квартале (Минфином — ред.) планируется привлечь до 2 триллионов рублей. Если основными инвесторами в новые ОФЗ останутся российские банки, которые продолжат для этой цели привлекать средства ЦБ, то структурный дефицит ликвидности в моменте может составить порядка 0,5 триллиона рублей", — добавили аналитики.

Отмечается, что структурный дефицит ликвидности сохранится ненадолго и не приведёт к сколь-либо заметным последствиям для банковского сектора и в целом для экономики России.